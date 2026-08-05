Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Η προοπτική μιας προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ διαμορφώνει όπως είναι φυσικό και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης, το Brent διαμορφωνόταν περίπου στα 78,4 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας χάσει περισσότερο από 12% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρούσε κοντά στα 74,7 δολάρια.

Εκτός από τις διπλωματικές εξελίξεις, πίεση στις τιμές άσκησαν και τα στοιχεία για αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Τραμπ: «Οι συνομιλίες πηγαίνουν πολύ καλά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των επαφών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «πηγαίνουν πολύ καλά» και εκτιμώντας πως η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της πεντάμηνης σύγκρουσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές.

Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι

Σύμφωνα με πληροφορίες των Axios και Associated Press, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε μια προσωρινή συμφωνία διάρκειας 60 ημερών, η οποία θα επιτρέψει την επανέναρξη της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το σχέδιο προβλέπει ειδική κατανομή των θαλάσσιων διαδρόμων, με τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο να κινούνται κοντά στις ιρανικές ακτές και εκείνα που εξέρχονται να χρησιμοποιούν διαδρομή μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Παράλληλα εξετάζεται η αποναρκοθέτηση τμημάτων του θαλάσσιου περάσματος, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής αμφίδρομη διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Κατάρ και Ομάν στον ρόλο των διαμεσολαβητών

Καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης διαδραματίζουν το Κατάρ και το Ομάν.

Η κυβέρνηση της Ντόχα ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών σχέδιο πρότασης για προσωρινή συμφωνία, ενώ ο Εμίρης του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τις εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, το Ομάν συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, φιλοξενώντας τις τεχνικές συνομιλίες για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των Στενών.

Η Τεχεράνη κρατά αποστάσεις

Παρά την αισιοδοξία της Ουάσιγκτον, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πιο επιφυλακτική.

Ιρανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται σε θετικό κλίμα, ωστόσο απορρίπτουν τις δηλώσεις ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιμένει πως οποιαδήποτε ρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τόσο τη ναυσιπλοΐα όσο και το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι αγορές προεξοφλούν αποκλιμάκωση

Η υποχώρηση του πετρελαίου αντανακλά την εκτίμηση των επενδυτών ότι αυξάνονται οι πιθανότητες αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας από το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του κόσμου, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία, ενώ προηγούμενες προσπάθειες κατέρρευσαν την τελευταία στιγμή, οδηγώντας σε νέα κλιμάκωση της έντασης.

Οποιαδήποτε εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να ανατρέψει άμεσα το θετικό κλίμα στις αγορές και να προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές της ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

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