Προς πώληση βγαίνει για πρώτη φορά έπειτα από 40 χρόνια το σπίτι όπου ο Νιλ Άρμστρονγκ πέρασε τα εφηβικά του χρόνια και έκανε τα πρώτα του βήματα προς το όνειρο της αεροπορίας, με το ενδιαφέρον πολλών Αμερικανών να έχει στραφεί προς το γεγονός.

Η κατοικία, στην πόλη Γουαπακονέτα του Οχάιο, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής διαστημικής ιστορίας, καθώς εκεί γεννήθηκε το πάθος του πρώτου ανθρώπου που περπάτησε στη Σελήνη.

Η ιστορικότητα του σπιτιού

Στο δωμάτιό του, στον επάνω όροφο του σπιτιού, ο νεαρός Άρμστρονγκ κατασκεύαζε μοντέλα αεροπλάνων και τα εκτόξευε από το πίσω παράθυρο για να μετρήσει την απόσταση που μπορούσαν να διανύσουν. Στην τραπεζαρία δημιουργούσε αερομοντέλα από ξύλο μπάλσα, ενώ στο υπόγειο είχε κατασκευάσει μια αυτοσχέδια αεροσήραγγα για να δοκιμάζει τις δημιουργίες του. Λίγα χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 16 ετών, απέκτησε το δίπλωμα πιλότου και πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση μόνος του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετέπειτα ιστορική του πορεία.

Η κατοικία αγοράστηκε το 1988 από την πρώην καθηγήτρια Ιστορίας Κάρεν Μάικσελ, η οποία, μόλις έμαθε ότι εκεί είχε ζήσει ο Άρμστρονγκ, αφιερώθηκε στη διατήρηση του χαρακτήρα της. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες φρόντισε να διατηρήσει το σπίτι όσο το δυνατόν πιο πιστό στην εποχή που έζησε η οικογένεια Άρμστρονγκ, μετατρέποντάς το σε έναν άτυπο τόπο μνήμης.

Κατά το πέρασμα των χρόνων, φιλοξένησε εννέα αστροναύτες, ανάμεσά τους και τον Μπαζ Όλντριν, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Άρμστρονγκ και τον Μάικλ Κόλινς στην αποστολή Apollo 11. Όπως θυμάται η ίδια, όταν ο Όλντριν μπήκε στο παιδικό δωμάτιο του παλιού του συναδέλφου, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Στους τοίχους του δωματίου βρίσκονται σήμερα φωτογραφίες με ιδιόχειρες αφιερώσεις αστροναυτών, ενώ η Μάικσελ έχει αποκτήσει μοναδικά αναμνηστικά, όπως ένα μικρό δείγμα σεληνιακού πετρώματος και τμήμα της χρυσής θερμικής επένδυσης της κάψουλας του Apollo 11.

Το σπίτι δεν είναι ανοιχτό στο κοινό

Παρότι το σπίτι δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, πολλοί επισκέπτες του Μουσείου Αεροπορίας και Διαστήματος Νιλ Άρμστρονγκ σταματούν έξω από αυτό για να δουν τον χώρο όπου καλλιεργήθηκε το όραμα του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στη Σελήνη. Στην πίσω αυλή διατηρείται ακόμη το γκαράζ που είχε κατασκευάσει ο Άρμστρονγκ με τον πατέρα του, ενώ το παιδικό του δωμάτιο είναι διακοσμημένο με φωτογραφίες της ιστορικής αποστολής και μοντέλα αεροσκαφών.

Η κατοικία, που έχει τιμή πώλησης 430.000 δολάρια, δεν διαθέτει νομική προστασία ως ιστορικό μνημείο. Ωστόσο, η 82χρονη ιδιοκτήτρια εκφράζει την ελπίδα ότι ο επόμενος αγοραστής θα σεβαστεί την ιστορία της και θα συμβάλει στη διατήρησή της, ώστε να συνεχίσει να θυμίζει στις επόμενες γενιές το σημείο όπου ξεκίνησε το ταξίδι ενός ανθρώπου που άλλαξε για πάντα την ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος.





Πηγή: skai.gr

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