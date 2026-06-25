Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με τα hydration breaks, αφού ο καιρός στους περισσότερους αγώνες δεν είναι τέτοιος που να επιβάλλει διακοπές στην αναμέτρηση για ενυδάτωση, με τους φιλάθλους που δίνουν το «παρών» στις εξέδρες των αγώνων να έχουν αποδοκιμάσει αρκετές φορές τη στιγμή που διακόπτει το ματς ο διαιτητής.

Άλλωστε, υπάρχουν και εμπορικοί λίγοι πίσω απ' αυτό καθώς ο τηλεοπτικός φακός δεν παραμένει στο γήπεδο κάθε φορά που υπάρχουν οι διακοπές ενυδάτωσης, αλλά παίζονται διαφημίσεις και μετά η κάμερα επιστρέφει στο εκάστοτε στάδιο προκειμένου να συνεχιστεί η αναμέτρηση.

Ο Γιούργκεν Κλοπ που βρίσκεται στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο ρωτήθηκε για τα hydration breaks, απαντώντας με το γνωστό του χιούμορ:

«Δεν χρειάζεσαι δυόμιση λεπτά μόνο για να πιείς λίγο νερό. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί μπαίνουν οι διαφημίσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν είσαι στο γήπεδο, επειδή μπορείς να δεις λίγο σόου και cheerleaders στο Ντάλας ή όπου αλλού, κάτι που πραγματικά απόλαυσα στην γιγαντοοθόνη.

Αλλά καταλαβαίνω τι νιώθουν οι άνθρωποι όταν ξεκινούν οι διαφημίσεις ενώ κάθονται στο σπίτι. Παρόλα αυτά, όταν φτάνεις στην ηλικία μου, είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη διακοπή για να πας στην τουαλέτα», ανέφερε με σαρκασμό ο Κλοπ που παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ.

🇩🇪 Jürgen Klopp on the hydration breaks at the World Cup:



🗣️ Klopp: "You don't need two and a half minutes just to drink some water. That's the point. That's when the ads cut in. There's no problem when you're at the stadium because you can watch a bit of show and cheerleaders… pic.twitter.com/GFpSbX85v9 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 25, 2026

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