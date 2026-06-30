Η διαδικασία των πέναλτι σε Μουντιάλ αποτελεί μία από τις πιο δραματικές στιγμές στο ποδόσφαιρο, με ομάδες να λυγίζουν υπό την πίεση και άλλες να παραμένουν αλάνθαστες από τα 11 μέτρα.

Χωρίς να υπολογίζεται η Δυτική Γερμανία, η οποία είχε τρεις νίκες στα πέναλτι πριν την ενοποίηση, δέκα χώρες έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά στη διαδικασία σε Μουντιάλ και δεν έχουν ηττηθεί ποτέ.

Κροατία (4 νίκες)

Η Κροατία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με τέσσερις νίκες στα πέναλτι στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022. Στο Μουντιάλ του 2018 επικράτησε της Δανίας με 3-2 στη φάση των «16» και της Ρωσίας με 4-3 στα προημιτελικά, φτάνοντας μέχρι τον τελικό.

Στο Μουντιάλ του 2022, απέκλεισε την Ιαπωνία και τη Βραζιλία στα πέναλτι, με τον τερματοφύλακα Ντομινίκ Λιβάκοβιτς να έχει καθοριστικό ρόλο, αποκρούοντας μεταξύ άλλων τρία πέναλτι κόντρα στην Ιαπωνία.

Παραγουάη (2 νίκες)

Η Παραγουάη έχει δύο νίκες στη διαδικασία των πέναλτι σε Μουντιάλ, με πιο πρόσφατη την επικράτηση επί της Γερμανίας στη φάση των «32». Είχε προηγηθεί η νίκη επί της Ιαπωνίας το 2010 στη φάση των «16».

Μαρόκο (2 νίκες)

Το Μαρόκο επίσης μετρά δύο νίκες χωρίς ήττα, έχοντας αποκλείσει τόσο την Ισπανία στο Μουντιάλ του 2022 όσο και την Ολλανδία στην εφετινή διοργάνωση, με τον Γιάσιν Μπουνού να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Βέλγιο (1 νίκη)

Το Βέλγιο νίκησε την Ισπανία στα πέναλτι στα προημιτελικά του 1986, όντας η πρώτη ομάδα στην ιστορία του θεσμού που ευστόχησε και στις πέντε εκτελέσεις της.

Βουλγαρία (1 νίκη)

Η Βουλγαρία έφτασε έως τα ημιτελικά το 1994, επικρατώντας του Μεξικού στα πέναλτι στη φάση των «16».

Σουηδία (1 νίκη)

Η Σουηδία προκρίθηκε στα ημιτελικά του 1994 επικρατώντας της Ρουμανίας στη διαδικασία των πέναλτι, παρά το γεγονός ότι αστόχησε στο πρώτο χτύπημα.

Νότια Κορέα (1 νίκη)

Η Νότια Κορέα απέκλεισε την Ισπανία στα πέναλτι το 2002, με απόλυτη ευστοχία από τους παίκτες της.

Ουκρανία (1 νίκη)

Η Ουκρανία απέκλεισε την Ελβετία το 2006 στη φάση των «16», παρά το χαμένο πρώτο πέναλτι του Αντρέι Σεβτσένκο.

Πορτογαλία (1 νίκη)

Η Πορτογαλία επικράτησε της Αγγλίας στα πέναλτι το 2006, σε αναμέτρηση που σημάδεψε την αποτυχία της λεγόμενης «χρυσής γενιάς» των Άγγλων.

Ουρουγουάη (1 νίκη)

Η Ουρουγουάη απέκλεισε την Γκάνα στα προημιτελικά του 2010 στα πέναλτι, σε έναν από τους πιο δραματικούς αγώνες στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.