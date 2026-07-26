Κρεμλίνο: Η Ρωσία θεωρεί πρόωρο να σχολιάσει τις πληροφορίες για την παύση των εναέριων επιθέσεων

Η Ρωσία θεωρεί πρόωρο να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συζητούν ενδεχόμενη παύση των εναέριων επιθέσεων στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ουκρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν πρόταση για αεροπορική εκεχειρία για να παρουσιασθεί στην Ρωσία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πηγή δήλωσε ότι η Ουκρανία προσέγγισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά το παρελθόν με προτάσεις για εκεχειρία που απορρίφθηκαν. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η πίεση που δέχεται η ρωσική οικονομία από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ουκρανικών drones και πυραύλων ενδεχομένως μπορούν να αμβλύνουν την στάση του Πούτιν.

«Δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι πληροφορίες ή από πού προέρχονται. Αυτές είναι πληροφορίες εφημερίδων και τίποτε άλλο. Συνεπώς, είναι πρόωρο να σχολιασθούν σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Η απάντηση της Ρωσίας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτοβουλία εξαρτάται από το αν συνάδει με τα συμφέροντα της Μόσχας, πρόσθεσε.

«Εχουμε ακούσει δηλώσεις ότι κάποια νέα φόρμουλα μπορεί να είναι εφικτή. Χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα γι' αυτές», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Και, στο μεταξύ, σχήματα και προτάσεις θα προωθηθούν. Αυτό που θα ακολουθήσει εξαρτάται από το αν συμπίπτουν με τα συμφέροντά μας.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα διατηρεί διαύλους διαλόγου με τους αμερικανούς διαπραγματευτές.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ελπίζουν πως οι απεσταλμένοι του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν την Μόσχα όταν το επιτρέψουν τα προγράμματά τους και ότι ο διάλογος με την Ουάσινγκτον θα συνεχισθεί.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε την τελευταία εβδομάδα με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ για τις προοπτικές νέων συνομιλιών με την Ρωσία και πρόκειται να συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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