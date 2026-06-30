Μετά από ένα αμφίρροπο ματς, η Νορβηγία επιβλήθηκε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού, με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 86’ και να στέλνει την ομάδα του στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Νορβηγία να πατά καλύτερα στο χορτάρι και να πατά για πρώτη φορά στη μεγάλη περιοχή της Ακτής Ελεφαντοστού στο 3ο λεπτό, όταν μια κεφαλιά του Χάαλαντ σταμάτησε πάνω στον Κοσουνού, ενώ οι Αφρικανοί δεν άργησαν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, παίρνοντας για περισσότερη ώρα την μπάλα την κατοχή τους.

Αμφίρροπο και χωρίς φάσεις για γκολ το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες πάντως να δείχνουν διάθεση να επιτεθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίας στο μισό του αντιπάλου. Στο 20' ο Βόλφε πάτησε στη μεγάλη περιοχή της Ακτής, αλλά τον έκοψε με καθοριστικό τάκλιν του ο Ντουέ, ενώ οι Αφρικανοί απείλησαν στο 21’, όταν ο Κονάν συνέκλινε από τα αριστερά και πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Πιο απειλητικό η Ακτή Ελεφαντοστού, με τον πολύ δραστήριο Ντιομαντέ να κάνει τη σέντρα στο 28’ και με τον Πεπέ να πλασάρει στην κίνηση, πριν ο Βόλφε διώξει σε κόρνερ, ενώ σε κόρνερ κατέληξε και μια έξυπνη σέντρα του Πεπέ στο 30’. Στο 37’, η Νορβηγία βρήκε την πρώτη εντός στόχου τελική της προσπάθεια, με τον Φοφανά να μπλοκάρει εύκολα μια καρφωτή κεφαλιά του Χάαλαντ, ενώ 2 λεπτά (39’) αργότερα οι Σκανδιναβοί άνοιξαν το σκορ, με τον Νούσα να συγκλίνει από τα αριστερά και να στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Φοφανά, με ένα υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ του!

Μάλιστα, η Νορβηγοί λίγο έλειψε να κάνουν και το 2-0 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αφού στο 42’ ο Σανγκαρέ έκοψε τελευταία στιγμή το τελείωμα του Χάαλαντ μετά από κεφαλιά-πάσα του Σόρλοθ, ενώ στη συνέχεια της φάσης και μετά από μια ακόμα κεφαλιά του τελευταίου, Χάαλαντ και Χέγκεμ δεν πρόλαβαν να πεταχτούν στην πορεία της μπάλας για να την στείλουν στα δίχτυα. Στην τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους, η Ακτή Ελεφαντοστού πλησίασε στην ισοφάριση, με μια κεφαλιά του Αγκμπαντού να φεύγει άουτ, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πεπέ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ακτή Ελεφαντοστού να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, ψάχνοντας τον τρόπο για να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Η ευκαιρία για το 1-1 ήρθε στο 55’, όταν ο Χέγκεμ δεν μπόρεσε να απομακρύνει για τη Νορβηγία και η μπάλα κατέληξε στον αμαρκάριστο Πεπέ, ο οποίος πλάσαρε αλλά είδε τον Νίλαντ να βγάζει την επέμβαση, ενώ στο 57’ ο Μπονί πήρε την πάσα του Πεπέ, χωρίς όμως να κάνει καλό τελείωμα.

Στο 58’ η Νορβηγία έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Μπέργκε δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με στο στήθος του, μετά από εκτέλεση φάουλ του Έντεγκαρντ, ενώ στο 60΄ ένα μακρινό σουτ του Αγκμπαντού έφυγε ψηλά άουτ. Μάλιστα, στο 67΄η Νορβηγοί πλησίασαν ξανά στο δεύτερο γκολ, με τον Έντεγκαρντ να εκτελεί το κόρνερ και με τον Σόρλοθ να παίρνει την κεφαλιά, πριν ο Χέγκεμ πλασάρει στην κίνηση και ο Ντιαλό απομακρύνει λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή!

Τελικά, η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν εκείνη που βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 74’, όταν ο Ντιαλό έπαιξε ιδανικά το ένα-δύο με τον Πεπέ και στη συνέχεια ντρίπλαρε υπέροχα τον Βόλφε, πριν πλασάρει εύστοχα από πλάγια θέση για να κάνει το 1-1!

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