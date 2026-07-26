Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πυλαία.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πυρκαγιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση.

Νωρίτερα, το 112 έστειλε αρχικά ένα πρώτο ενημερωτικό- προληπτικό μήνυμα στους πολίτες και εν συνεχεία ένα δεύτερο στο οποίο και ζητήθηκε η εκκένωση της περιοχής κοντά στο μουσικό σχολείο.

H πυροσβεστική έκρινε νωρίτερα αναγκαία την ενίσχυση δυνάμεων που επχιειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 16:50.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Επίσης, για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση είχαν συνδράμει και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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