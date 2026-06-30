Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle O καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέδωσε ανάρτηση ενθάρρυνσης προς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό της από τον επόμενο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επισημαίνοντας το ομαδικό πνεύμα και την αφοσίωσή τους.

Η ανάρτηση του Μερτς προκάλεσε έντονη κριτική και ειρωνικά σχόλια από πολιτικούς και χρήστες κοινωνικών δικτύων, αμφισβητώντας την αντίληψή του για την απόδοση της ομάδας και συνδέοντας την με την πολιτική του κατάσταση.

Πολιτικά στελέχη, όπως η ευρωβουλευτής Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν και η Σεβίμ Νταγντελέν από την Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ, σχολίασαν αρνητικά την δήλωση Μερτς και την στάση του καγκελάριου απέναντι στην πραγματικότητα.

Κριτική και ειρωνικά σχόλια ακολούθησαν την ενθαρρυντική - αν και εκτός κλίματος - ανάρτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για την ήττα και τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας από τον επόμενο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο κ. Μερτς επανήλθε με νέα δήλωση, αυτήν τη φορά στην κατεύθυνση της εθνικής ομοψυχίας.

«Ακόμη και αν ο αποκλεισμός πονάει: Τι παιχνίδι! Με την αφοσίωση και το ομαδικό σας πνεύμα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχετε ενθουσιάσει τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για σας», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ» ήδη τα ξημερώματα, λίγο μετά την ήττα της εθνικής Γερμανίας από την ομάδα της Παραγουάης. Το πρωί η δήλωσή του είχε πλέον γίνει αντικείμενο χλεύης και σχολίων αποδοκιμασίας. «Δεν ξέρω ποιο ήταν χειρότερο, το παιχνίδι ή αυτή η ανάλυση», έγραψε η ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων (FDP) Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν επίσης στο «Χ», ενώ η Σεβίμ Νταγντελέν από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό συμβούλιο της «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) μίλησε για «απώλεια επαφής με την πραγματικότητα στο επίπεδο του καγκελάριου - όπως ακριβώς και στην πολιτική του».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανάρτηση του κ. Μερτς προκάλεσε πλήθος σχολίων, όπως «Γιορτάζοντας την αποτυχία στο ποδόσφαιρο όπως στην πολιτική - ο Μερτς στο στοιχείο του», «Ποιο παιχνίδι παρακολούθησε ο καγκελάριος;» και «Ο Μερτς είναι ο μόνος Γερμανός που μπορεί να χάσει ένα πέναλτι δύο φορές».

Λίγο αργότερα ο Φρίντριχ Μερτς επανήλθε στο «Χ», γράφοντας: «Γιορτάζουμε μαζί τις επιτυχίες και στην ήττα στεκόμαστε ενωμένοι. Αυτό μας κάνει δυνατούς. Όποιος φοράει τον αετό στο στήθος του, αξίζει την υποστήριξή μας, όχι τον χλευασμό μας», σημείωσε, αναφερόμενος στο έμβλημα της σημαίας της Γερμανίας.

Σε διαφορετικό πάντως πνεύμα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Γιόσουα Κίμιχ εξέφρασε την απογοήτευση και τις ενοχές του για τον αποκλεισμό: «Ειδικά σε μια εποχή που νομίζω ότι θα μας έκανε πολύ καλό στη Γερμανία να έχουμε κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι, δυστυχώς αυτήν τη στιγμή, αυτό δεν είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου (…) Είχαμε πολλά προβλήματα απέναντι σε ομάδες που δεν ανήκουν στη διεθνή κλάση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν παίξαμε καλά σε κανένα από τα τρία παιχνίδια. Αξίζαμε να αποκλειστούμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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