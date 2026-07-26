Συναγερμός για καπνό κοντά στη λίμνη Πλαστήρα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (26/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά τον εντοπισμό καπνού σε δασική έκταση στον Μπελοκομίτη Καρδίτσας, κοντά στη λίμνη Πλαστήρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ δόθηκε εντολή και σε 3 αεροσκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε ο καπνός είναι δύσβατη δασική έκταση με έλατα, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση από επίγεια μέσα. Παράλληλα, βρίσκεται μακριά από κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για τη διερεύνηση των αιτιών ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

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