Η Ρουμανία κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή μετά την κατάρριψη και τρίτου drone

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη από τις ένοπλες δυνάμεις της drone, του τρίτου μέσα σε τρεις ημέρες, που παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

Από το 2022 η Ρουμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με συχνές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones, ορισμένα από τα οποία έχουν συντριβεί στο έδαφός της.

Ωστόσο, οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν για πρώτη φορά drone την Παρασκευή σε απόσταση περίπου 114 χιλιόμετρων από το Βουκουρέστι.

Ενα δεύτερο drone καταρρίφθηκε χθες κοντά στο Δέλτα του Δούναβη, στην μεθόριο με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές.

Σήμερα, μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε τρίτο drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, πέντε λεπτά αφού εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ανακοίνωσε μέσω του Facebook ο υπουργός Αμυνας Ράντου Μιρούτα.

Η Ρουμανία καλεί τον πρεσβευτή της Ρωσίας εξαιτίας των «επανειλημμένων παραβιάσεων» του εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε μέσω του Χ η υπουργός Εξωτερικών Οάνα Τόιου .

Ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν επικαλέσθηκε προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας για να δηλώσει ότι το drone που καταρρίφθηκε την Παρασκευή ήταν ένα μοντέλο Shahed, που «χρησιμοποιείται από τη Ρωσική Ομοσπονδία στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Οι σχετικές με τα drones που καταρρίφθηκαν χθες και σήμερα έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόσθεσε.

«Είναι απαράδεκτο η Ρωσική Ομοσπονδία να συνεχίζει να παραβιάζει τον ρουμανικό εναέριο χώρο, ο οποίος είναι επίσης εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δηλώνει στην ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Μάρτιν Λ. Ο'Ντόνελ, εκπρόσωπο του SHAPE (Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη), το drone που καταρρίφθηκε σήμερα «φαίνεται να είναι ρωσικής προέλευσης».

Οι καταρρίψεις σημειώνονται την ώρα που η Ρουμανία και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ προμηθεύονται ενεργά επίγεια συστήματα αναχαίτισης με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής τους άμυνας, επεσήμανε.

Στα τέλη Ιουνίου η Ρουμανία ενέταξε στο αμυντικό της οπλοστάσιο το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αντιμετώπισης drones MEROPS, εξοπλισμένο με τεχνητή νοημοσύνη, που έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση μικρών στόχων που πετούν σε χαμηλό ύψος.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν καταγραφεί δεκάδες παραβιάσεις του ρουμανικού εναέριου χώρου από drones.

Τον Μάιο, ένα drone συνετρίβη σε πολυκατοικία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλαν τότε τη Ρωσία και την προειδοποίησαν να μην επαναλάβει παρόμοιες παραβιάσεις.

Το 2025, το ρουμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν drones που παραβιάζουν τον ρουμανικό εναέριο χώρο.

«Η ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής μας ικανότητας κατά μήκος των ανατολικών συνόρων μας παραμένει απόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε την Παρασκευή μέσω του X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επαινώντας τις ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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