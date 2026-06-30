Μπερνάρντο Σίλβα: «Ο Μόντριτς είναι το ποδοσφαιρικό μου είδωλο»

Τον θαυμασμό του για τον αρχηγό της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, εξέφρασε ο μέσος της Πορτογαλίας, Μπερνάρντο Σίλβα, χαρακτηρίζοντάς τον «ποδοσφαιρικό του είδωλο» και «μεγάλη πηγή έμπνευσης», ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Ο 40χρονος Μόντριτς εξακολουθεί να αποτελεί τον ηγέτη της εθνικής Κροατίας, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Μουντιάλ του 2018 και την τρίτη το 2022.

«Ο Λούκα είναι πραγματικά το είδωλό μου, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά και για τη συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του», δήλωσε ο Σίλβα.

«Αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευσης για μένα και πιστεύω για σχεδόν κάθε ποδοσφαιριστή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που, ακόμη και σε αυτή την ηλικία, συνεχίζει να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είχα την τύχη να τον αντιμετωπίσω αρκετές φορές. Μετά από έναν αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης τού ζήτησα τη φανέλα του και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Είναι μία από τις πιο ξεχωριστές που έχω στο σπίτι μου. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο, αλλά όχι σε δύο ημέρες, γιατί θέλουμε να τον νικήσουμε», πρόσθεσε.

Για τις δυσκολίες προσαρμογής στην εθνική Πορτογαλίας

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εθνική Πορτογαλίας, η οποία δέχθηκε κριτική επειδή ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση, πίσω από την Κολομβία.

Όπως εξήγησε, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, οι περισσότεροι Πορτογάλοι διεθνείς αγωνίζονται σε διαφορετικά πρωταθλήματα και καλούνται να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες.

«Οι περισσότεροι Γερμανοί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στη Γερμανία και έχουν αναπτυχθεί μέσα στην ίδια ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους Ισπανούς. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια», ανέφερε.

«Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό, γιατί οι σύλλογοι συνήθως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσουν τους κορυφαίους παίκτες τους. Οι περισσότεροι από εμάς αγωνιζόμαστε στο εξωτερικό, σε διαφορετικά πρωταθλήματα και με εντελώς διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό κάνει την προσαρμογή πιο δύσκολη, ιδιαίτερα επειδή δεν έχουμε τον χρόνο που διαθέτουμε στους συλλόγους μας για να δουλέψουμε μαζί. Είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε διαχρονικά».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στις διοργανώσεις αυτού του επιπέδου οι λεπτομέρειες, τα συναισθήματα και η διαχείριση των κρίσιμων στιγμών παίζουν συχνά σημαντικότερο ρόλο από την τακτική.

«Θα ήταν ιδανικό αν η Πορτογαλία διέθετε μια πιο ενιαία ποδοσφαιρική φιλοσοφία, ώστε η μετάβαση των παικτών στην εθνική ομάδα να είναι ευκολότερη. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ποτέ δεν λειτουργήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Σε τέτοιες διοργανώσεις η επιτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τακτική προσαρμογή. Σε ένα νοκ άουτ τουρνουά θεωρώ ότι αποτελεί δευτερεύον παράγοντα», είπε.

«Το διεθνές ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί»

Ο Πορτογάλος μέσος σχολίασε και τις εκπλήξεις που σημειώθηκαν στη φάση των νοκ άουτ, με την Παραγουάη να αποκλείει τη Γερμανία και το Μαρόκο την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ και η Βραζιλία χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να κάμψει την αντίσταση της Ιαπωνίας.

«Το διεθνές ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Όλες οι ομάδες είναι άρτια οργανωμένες τακτικά, βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και έχουν αναλυθεί σε βάθος. Η νίκη σε αγώνες αυτού του επιπέδου είναι εξαιρετικά δύσκολη», τόνισε ο Μπερνάρντο Σίλβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.