Μερτς για την επίθεση στο Βερολίνο: Οι επιθέσεις αυτές θέλουν να μας διχάσουν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση στο Pride του Βερολίνου, δηλώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό των πολιτών.

«Αυτές οι επιθέσεις θέλουν μόνο να μας διχάσουν. Δεν πρέπει να εκφοβιστούμε», δήλωσε ο Μερτς, τονίζοντας ότι η Γερμανία θα υπερασπιστεί τις ελευθερίες της παρά τις πολιτικές διαφορές.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις συνέπειες της επίθεσης, ενώ υπογράμμισε πως, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις, η προστασία των ελευθεριών παραμένει κοινή δέσμευση.

Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο νωρίτερα ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της αφιερωμένης στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν - εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή». Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Πηγή: skai.gr

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