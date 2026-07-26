Βλάχος: Το χρυσό μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών, αλλά... δεν σταματάμε εδώ

Περιχαρής ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση από την εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση.



Ο Θοδωρής Βλάχος δήλωσε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας: «Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι’ αυτό που πετύχαμε. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών...Δεν σταματάμε, όμως, εδώ! Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη. Πριν 21 χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο. Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση».

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