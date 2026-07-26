Γ. Κουμουτσάκος: Ιστορική απόφαση να συμπεριληφθεί ο Όλυμπος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ιστορική απόφαση σήμερα στην Μπουσάν της Ν. Κορέας, αναφέρει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Γιώργος Κουμουτσάκος, μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, της UNESCO η οποία αποφάσισε ομόφωνα να εγγράψει την «Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

«Παγκόσμια ομόφωνη αναγνώριση του Ολύμπου μας ως πολιτιστικού και φυσικού αγαθού Εξέχουσας Οικουμενικής Αξίας.

Η σκληρή δουλειά, ο συντονισμός και η συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έφεραν την ιστορική αυτή απόφαση.

Η τεχνογνωσία και η διπλωματική εμπειρία και δράση ανέτρεψαν τα αρχικά ανησυχητικά τεχνοκρατικά μηνύματα. Τώρα ας γευτούμε τη χαρά και την υπερηφάνεια της στιγμής. Το δικαιούμαστε.

Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η στιγμή αυτή είναι ταυτόχρονα ώρα μεγάλης ευθύνης. Για να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικής αξίας φυσικό και πολιτιστικό αγαθό. Για να το αναπτύξουμε με σεβασμό, με τρόπο βιώσιμο και μετρημένο.

Μην ξεχνάμε ότι μας βλέπουν και μας κρίνουν οι αιώνες αλλά και ότι θα μας αξιολογήσουν οι επόμενες γενιές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απ´ την καρδιά μου σε όλα τα μέλη της ομάδας του Μπουσάν: Κωσταντίνα Μπενίση, Διονυσία Χατζηλάκου, Σοφία Σπυροπούλου και Δημήτρη Καψάλη. Τους αξίζουν συγχαρητήρια!» αναφέρει ο κ. Κουμουτσάκος στην ανάρτησή του .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.