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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Μονόλοφο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα

UPDATE: 18:22
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Πυορσβεστικό ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Ωραιόκαστρο
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