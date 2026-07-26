Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Μονόλοφο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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