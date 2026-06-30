Μουντιάλ 2026: O αποκλεισμός της Γερμανίας φέρνει αλλαγές

Αλλαγές στον σχεδιασμό της εθνικής ομάδας προανήγγειλε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB), μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό-έκπληξη της Γερμανίας στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Οι τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές, που είχαν αποκλειστεί ήδη από τη φάση των ομίλων στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022, ηττήθηκαν με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη και για τρίτη διαδοχική διοργάνωση αποχαιρέτησαν πρόωρα. Παράλληλα, η Γερμανία παραμένει χωρίς νίκη σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2014, όταν κατέκτησε τον τίτλο στη Βραζιλία.

«Τις επόμενες ημέρες θα εξετάσουμε με ψυχραιμία τους λόγους για τους οποίους η ομάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και να ανταποκριθεί τόσο στις δικές της προσδοκίες όσο και σε εκείνες της γερμανικής ποδοσφαιρικής κοινότητας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ.

«Έπειτα από ένα τόσο βαρύ πλήγμα, δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να συνεχίσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, καθώς προετοιμαζόμαστε για τις προκλήσεις που ακολουθούν», πρόσθεσε.

Ο Νόιεντορφ βρίσκεται στην προεδρία της ομοσπονδίας από το 2022 και έχει δει την εθνική ομάδα να αποκλείεται πρόωρα σε δύο διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τα προημιτελικά ούτε στο Euro 2024, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Γερμανία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2023 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό ότι επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του, επισημαίνοντας ωστόσο πως η απόφαση δεν εξαρτάται πλέον από τον ίδιο.

Την ίδια ώρα, φίλαθλοι και αναλυτές στη Γερμανία αμφισβητούν κατά πόσο ο 38χρονος προπονητής, που έγινε τη Δευτέρα ο νεότερος τεχνικός των τελευταίων 40 ετών σε αγώνα της νοκ άουτ φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

«Μετά την οδυνηρή ήττα από την Παραγουάη και τον αποκλεισμό μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, είχα χθες εκτενή συνάντηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν και την αθλητική ηγεσία της ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή των εθνικών ομάδων, Ρούντι Φέλερ. Συμφωνούμε ότι η παρουσία μας στη διοργάνωση δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα που έχουμε θέσει», δήλωσε ο Νόιεντορφ.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φιλάθλους που μας στήριξαν με εξαιρετικό τρόπο, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά όσο και στη Γερμανία. Είμαστε όλοι βαθιά απογοητευμένοι που η κοινή μας πορεία ολοκληρώθηκε τόσο νωρίς», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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