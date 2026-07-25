Ιστορική και τεχνολογική βάση φαίνεται πως έχει η περίφημη «Αχίλλειος πτέρνα». Σε συζήτησή τους το 1985, στην εμβληματική σειρά του BBC «In Search of the Trojan War» (Αναζητώντας τον Τρωϊκό Πόλεμο), ο κορυφαίος εικονογράφος/μελετητής αρχαίων όπλων Πίτερ Κόνολι και ο ιστορικός Μάικλ Γούντ ανέδειξαν μια εκπληκτική λεπτομέρεια για τη Μυκηναϊκή πανοπλία, ένα μειονέκτημά της που σκότωσε τον... Αχιλλέα.

Με αφορμή την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η ιστορική σειρά βγήκε και πάλι στην επιφάνεια και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τη διάσημη Πανοπλία των Δενδρών (χρονολογούμενη από τον 15ο αιώνα π.Χ.), διαπίστωσαν ότι οι Μυκηναίοι ευγενείς φορούσαν εξαιρετικά βαριές, χάλκινες πανοπλίες που κάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το σώμα: από τον λαιμό με τεράστια χάλκινα κολάρα, τον θώρακα, τους ώμους, μέχρι και τα γόνατα, ενώ χρησιμοποιούσαν και χάλκινες περικνημίδες.

Ωστόσο, υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο, σχεδιαστικό μειονέκτημα:

Για να μπορεί ο πολεμιστής να λυγίζει το πόδι του, να περπατάει ή να ανεβαίνει στο άρμα, οι χάλκινες περικνημίδες έπρεπε να σταματούν ακριβώς πάνω από τον αστράγαλο. Το πίσω μέρος του αστραγάλου και ο Αχίλλειος τένοντας έμεναν εντελώς ακάλυπτοι από τον χαλκό, προστατευμένοι μόνο από δέρμα ή μόνο ύφασμα.

Το εάν το μειονέκτημα αυτό της μυκηναϊκής πανοπλίας όντως ενέπνευσε τον Όμηρο δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Πανοπλία των Δενδρών/ Από C messier - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51696261

Πηγή: skai.gr

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