Πριν από λίγα χρόνια, μια αποβολή και μάλιστα του καλύτερου της παίκτη, θα μπορούσε να είχε διαλύσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, όμως, αποτέλεσε την αφορμή για να αναδείξει το μεγαλύτερό της προτέρημα: τον χαρακτήρα της.

«Θα ήταν περίεργο αν έλεγα ότι δεν μου φάνηκε καν κάτι ιδιαίτερο; Ότι δεν αγχώθηκα ούτε στιγμή;» είπε χαμογελώντας ο αρχηγός Τιμ Ριμ μετά τη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Βοσνίας στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Μας φάνηκε πολύ απλό εκείνη τη στιγμή, γιατί όλοι ήμασταν ήρεμοι και ξέραμε ακριβώς τι έπρεπε να κάνουμε», πρόσθεσε.

Ήταν η πρώτη νίκη των ΗΠΑ σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 24 χρόνια, από το 2002, όταν είχαν αποκλείσει το Μεξικό στους «16» πριν αποκλειστούν από τη Γερμανία στα προημιτελικά.

Η επιτυχία αυτή είχε ιστορική σημασία όχι μόνο επειδή οι Αμερικανοί προκρίθηκαν, ούτε μόνο επειδή επικράτησαν ευρωπαϊκής ομάδας για πρώτη φορά έπειτα από ένδεκα αποτυχημένες προσπάθειες, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο το πέτυχαν.

Ο Φολαρίν Μπαλογκούν άνοιξε το σκορ λίγο πριν από το ημίχρονο, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στη διοργάνωση. Ωστόσο, στο 64ο λεπτό η αναμέτρηση άλλαξε εντελώς, όταν ο διαιτητής, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, άλλαξε την αρχική του απόφαση και απέβαλε τον επιθετικό των ΗΠΑ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η απόφαση άφησε άφωνους τόσο τον πάγκο των Αμερικανών όσο και τους φιλάθλους, αναγκάζοντας την ομάδα να αγωνιστεί για περισσότερα από 30 λεπτά με δέκα παίκτες. Παρ' όλα αυτά, οι ΗΠΑ δεν πανικοβλήθηκαν.

«Η ανθεκτικότητα, η πίστη και η ικανότητά μας να μην λυγίζουμε στις πιο δύσκολες στιγμές είναι αυτό που κάνει τη διαφορά», δήλωσε ο Τάιλερ Άνταμς.

«Στο παρελθόν ίσως να καταρρέαμε και να σταματούσαμε να παλεύουμε. Αυτή η ομάδα όμως έχει αμοιβαίο σεβασμό. Ωριμάσαμε μέσα στο παιχνίδι και, όταν χρειάστηκε, οι παίκτες έκαναν τη διαφορά.»

Η σύγκριση με όσα συνέβησαν πριν από δύο χρόνια στο Κόπα Αμέρικα είναι αναπόφευκτη. Τότε, η αποβολή του Τιμ Γουεά μόλις στο 18ο λεπτό απέναντι στον Παναμά οδήγησε σε πλήρη αγωνιστική κατάρρευση, αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων και τελικά στην απομάκρυνση του τότε ομοσπονδιακού τεχνικού, Γκρεγκ Μπερχάλτερ.

Με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο, η εικόνα είναι πλέον διαφορετική. Η ομάδα έχει αποκτήσει σκληράδα και μεγαλύτερη ψυχραιμία στις στιγμές πίεσης.

«Είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο προπονούμαστε, των συζητήσεων που κάνουμε, της επικοινωνίας, της συνοχής, της έντασης και της μαχητικότητας που έχουμε με και χωρίς την μπάλα», εξήγησε ο Ριμ.

«Ήταν μια σιδερένια συγκέντρωση. Αν δεν βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο και δεν βλέπεις το βλέμμα των συμπαικτών σου, δύσκολα μπορείς να το καταλάβεις. Ακόμη και με δέκα παίκτες νιώθαμε απόλυτα άνετα. Δεν υπήρξε πανικός, μόνο ηρεμία και απόλυτη προσήλωση.»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αντόνι Ρόμπινσον.

«Νιώθαμε ασφαλείς μέσα στη διάταξή μας. Ξέραμε ότι αν παραμέναμε συμπαγείς και συγκεντρωμένοι, θα περιορίζαμε τις ευκαιρίες τους. Όλοι έπεφταν με το σώμα τους στις φάσεις, έδιωχναν κάθε μπάλα και πίεζαν ασταμάτητα. Ήταν μια σπουδαία ομαδική εμφάνιση.»

Λιγότερο από είκοσι λεπτά μετά την αποβολή του Μπαλογκούν, οι ΗΠΑ κέρδισαν φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Ο Μάλικ Τίλμαν ανέλαβε την εκτέλεση και με εξαιρετικό σουτ πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος και τον τερματοφύλακα Νίκολα Βάσιλι, γράφοντας το 2-0.

Έτσι έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ που σκοράρει απευθείας από εκτέλεση φάουλ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τον Έρικ Γουινάλντα το 1994 απέναντι στην Ελβετία.

«Το σημερινό παιχνίδι έδειξε τον χαρακτήρα μας», δήλωσε ο Τίλμαν. «Δεν σταματάμε ποτέ να παλεύουμε και να δίνουμε τα πάντα.»

Ο Μπαλογκούν θα εκτίσει ποινή αποκλεισμού στον αγώνα των «16» απέναντι στο Βέλγιο τη Δευτέρα στο Σιάτλ. Στόχος των Αμερικανών είναι να προκριθούν ώστε να επιστρέψει διαθέσιμος σε πιθανό προημιτελικό.

Τη θέση του μπορούν να καλύψουν οι Ρικάρντο Πέπι ή Χάτζι Ράιτ, ενώ δεν αποκλείεται ο Ποτσετίνο να επιλέξει κάποια διαφορετική λύση, όπως είχε κάνει απέναντι στην Αυστραλία όταν χρησιμοποίησε μαζί τους Πέπι και Μπαλογκούν λόγω της απουσίας του Κρίστιαν Πούλισικ.

Όποια κι αν είναι η επιλογή, η αυτοπεποίθηση της ομάδας παραμένει ακλόνητη.

«Πριν αρχίσει το τουρνουά υπήρχαν πολλά ερωτήματα γύρω από αυτή την ομάδα», είπε ο Κρις Ρίτσαρντς.

«Σε κάθε παιχνίδι αποδεικνύουμε ότι όσοι μας αμφισβήτησαν έκαναν λάθος. Εμείς πάντα πιστεύαμε στις δυνατότητές μας. Το μόνο που απέμενε ήταν να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Και χαίρομαι που αυτό συμβαίνει τώρα, την πιο σημαντική στιγμή.»

Πηγή: skai.gr

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