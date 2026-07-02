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Ήξερε ή όχι; Αδιανόητο σκηνικό με τον κόουτς του Κονγκό και τον θάνατο του πατέρα του

Ο Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ είτε γνώριζε και δεν ήθελε να ειπωθεί δημόσια, είτε έμαθε εκείνη τη στιγμή τον θάνατο του πατέρα του, αμέσως μετά την ήττα από την Αγγλία

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Ντεσάμπρ

Ο Ντεσάμπρ ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τον αποκλεισμό του Κονγκό από τους Άγγλους στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, άκουσε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας να γνωστοποιεί τον θάνατο του πατέρα του!

Αμέσως γύρισε και του έριξε ένα περίεργο βλέμμα, ψέλλισε ένα «ευχαριστώ» και αποχώρησε, με τον κόσμο ν’ απορεί.

Γνώριζε και απλά κοίταξε αγριεμένος τον υπεύθυνο επικοινωνίας γιατί δεν ήθελε να ειπωθεί δημοσίως ή «πάγωσε» γιατί του το ανακοίνωσαν εκείνη τη στιγμή;

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κονγκό Αγγλία Μουντιάλ 2026
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