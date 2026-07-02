Ο Ντεσάμπρ ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τον αποκλεισμό του Κονγκό από τους Άγγλους στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, άκουσε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας να γνωστοποιεί τον θάνατο του πατέρα του!

Αμέσως γύρισε και του έριξε ένα περίεργο βλέμμα, ψέλλισε ένα «ευχαριστώ» και αποχώρησε, με τον κόσμο ν’ απορεί.

Γνώριζε και απλά κοίταξε αγριεμένος τον υπεύθυνο επικοινωνίας γιατί δεν ήθελε να ειπωθεί δημοσίως ή «πάγωσε» γιατί του το ανακοίνωσαν εκείνη τη στιγμή;

كارثة، يقال بأن مدرب الكونغو سيباستيان ديسابر لم يكن يعلم بأن والده توفي خلال مباراة فريقه وانجلترا.



المسؤول الإعلامي انتظر انتهاء المؤتمر ليقول: "بما أنه لم يعد هناك أسئلة فنعلن وفاة والد المدرب.. أحر التعازي"



المدرب بدا مصدومًا حينها، هكذا أخبروه!

pic.twitter.com/55G6bY5SX2 — Youssef (@MlyYousef) July 1, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.