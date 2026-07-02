Ισπανία-Αυστρία: Οι πρωταθλητές Ευρώπης εναντίον στη φιλόδοξη ομάδα του Ράντκλιφ

Η Ισπανία είναι έτοιμη να μονομαχήσει με την Αυστρία, σε μία αναμέτρηση «ζωής ή θανάτου», με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Το ξεκάθαρο φαβορί είναι αδιαμφισβήτητα οι πρωταθλητές Ευρώπης Ισπανοί, ωστόσο και η Αυστρία υπό τις οδηγίες του Ντάνιελ Ράντκλιφ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν μεγάλες ζημίες στον οποιοδήποτε αντίπαλο.

Η Ισπανία ξεκίνησε αρκετά στραβά στη διοργάνωση, καθώς για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήρθε ισόπαλη με το Πράσινο Ακρωτήρι, σε ένα σοκαριστικό 0-0. Στη συνέχεια βέβαια βρήκε τον καλό της εαυτό και σκούπισε με 4-0 την Σαουδική Αραβία, ενώ καθάρισε και την Ουρουγουάη με το φτωχό 1-0.

Βέβαια το σημαντικό πρόβλημα για τον Ντε Λα Φουέντε είναι ότι δεν θα έχει στη διάθεση του τους Νίκο Γουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού.

Στο απέναντι στρατόπεδο η Αυστρία δείχνει αποφασισμένη να κάνει το βήμα παραπάνω και για να το πετύχει καλείται να κάνει την απόλυτη υπέρβαση, αποκλείοντας την Ισπανία.

Δυναμικά ξεκίνησε η Αυστρία στο Μουντιάλ με το εμφατικό 3-1 απέναντι στην Ιορδανία, ενώ στη συνέχεια κουτούλησε πάνω στον Μέσι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0. Τη 2η θέση του ομίλου κλείδωσε στη συγκλονιστική ματσάρα απέναντι στην Αλγερία με το χορταστικό 3-3.

Πιθανές 11άδες:

Ισπανία: Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Πέδρι, Ρόδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οριαθάμπαλ

Αυστρία: Σλάγκερ, Μουένε, Αλάμπα, Λίνχαρτ, Πος, Σλάγκερ, Ζάιβαλντ, Σάμπιτσερ, Σμιντ, Λάιμερ, Αρναούτοβιτς

Πηγή: skai.gr

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