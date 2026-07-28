Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της τις απογοητεύσεις του παρελθόντος και απολαμβάνει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, στο πλευρό του Τζιμ Κέρτις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», το οποίο επικαλείται πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού, η Άνιστον είναι βαθιά ερωτευμένη και ελπίζει ότι ο 50χρονος σύντροφός της θα της κάνει σύντομα πρόταση γάμου. Το αγαπημένο μας «Φιλαράκι», το οποίο έχει ήδη παντρευτεί δύο φορές, φέρεται να επιθυμεί η σχέση τους να περάσει στο επόμενο στάδιο, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζουν ορισμένοι από τους στενούς της φίλους.

Ελπίζει σε μια πρόταση γάμου

«Η Τζένιφερ είναι τρελά ερωτευμένη με τον Τζιμ και ελπίζει ότι κάποια ημέρα, στο άμεσο μέλλον, θα της ζητήσει να τον παντρευτεί», υποστηρίζει άνθρωπος που μίλησε στο μέσο.

Μάλιστα, η ηθοποιός φέρεται να αναφέρεται στην επιθυμία της ακόμη και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διαλογισμού και πνευματικής αναζήτησης που οργανώνει με τις φίλες της. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ζητά από το «σύμπαν» να φέρει πιο κοντά την πολυπόθητη πρόταση γάμου.

Η Άνιστον περιγράφει τον Κέρτις ως την «αδελφή ψυχή» της και θεωρεί ότι μεταξύ τους υπάρχει ένας βαθύς συναισθηματικός και πνευματικός δεσμός. «Την κάνει να αισθάνεται ασφαλής με έναν τρόπο που δεν είχε νιώσει ποτέ στο παρελθόν, επειδή την ακούει πραγματικά», αναφέρει η ίδια πηγή.

Οι επιφυλάξεις των φίλων της

Δεν συμμερίζονται, ωστόσο, όλοι τον ενθουσιασμό της. Ορισμένοι φίλοι της φέρεται να της ζητούν να προχωρήσει με πιο αργούς ρυθμούς, καθώς φοβούνται ότι θα μπορούσε να πληγωθεί ξανά. Η Τζένιφερ Άνιστον υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005 και με τον Τζάστιν Θερού από το 2015 έως το 2018.

Jennifer Aniston's PROPOSAL plan: Insiders leak intimate details about star's secret new life with boyfriend Jim Curtis… and her friends' brutal whispers behind closed doors https://t.co/mvNQhdShSb — Daily Mail (@DailyMail) July 27, 2026

Άνθρωποι από το περιβάλλον της φέρεται επίσης να προβληματίζονται για τη μεγάλη οικονομική διαφορά ανάμεσα στο ζευγάρι. Η περιουσία της ηθοποιού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια, ενώ διαθέτει πολυτελείς κατοικίες και έναν τρόπο ζωής πολύ διαφορετικό από εκείνον του συντρόφου της.

Πηγή: skai.gr

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