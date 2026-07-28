Με βαριά ατζέντα και ορατές διαφωνίες η σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Εδώ και χρόνια οι επισκέψεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ΗΠΑ συνοδεύονται από κόκκινο χαλί, θερμή χειραψία και κοινά μηνύματα για τη στενή συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών. Το πρωτόκολλο αυτό όμως πλέον έχει αλλάξει από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών, πριν από 5 μήνες. Αντί για επαίνους, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξαπολύει λεκτικές επιθέσεις κατά του στενού συμμάχου και ένθερμου υποστηρικτή του.

Η σημερινή είναι η έβδομη επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ από την επανεκλογή του Τραμπ και κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στην Ουάσινγκτον. Αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έφτασε στην αμερικανική πρωτεύουσα ως ένας ηγέτης που διεκδικεί την επανεκλογή του και προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια τεταμένη σχέση.

Ο Νετανιάχου προσπαθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες να εξασφαλίσει πρόσκληση στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια ισραηλινή πηγή που μιλούν στο CNN, προκειμένου να συζητήσει την πρόοδο στον πόλεμο κατά του Ιράν και να προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην προβεί σε διπλωματικές παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει απροθυμία να συναντηθεί μαζί του, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τις προσπάθειες του Ισραήλ να εξασφαλίσει μια συνάντηση μέσω διαρροών στα ΜΜΕ. Αυτό εκλαμβάνεται από τις ΗΠΑ ως προσπάθεια του Νετανιάχου να «επιβάλει τη συνάντηση», όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Τραμπ διατηρεί «στενή σχέση» με τον Νετανιάχου και ότι το Ισραήλ δεν έχει «μεγαλύτερο φίλο» από τον Αμερικανό πρόεδρο. «Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί μας σε όλο τον κόσμο αισθάνονται ήδη πιο ασφαλείς χάρη στις τολμηρές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που αποτρέπουν το ιρανικό καθεστώς από την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου», σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο CNN.

Όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά, τον Φεβρουάριο, έθεσαν τα θεμέλια για την κοινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Οι πρώτες επιθέσεις αποτέλεσαν επίδειξη πρωτοφανούς στρατιωτικού συντονισμού, τον οποίο τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Τραμπ εξήραν με ενθουσιασμό.

Όμως, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, χωρίς να επιτευχθεί ο υπερβολικά αισιόδοξος στόχος της ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος, το χάσμα μεταξύ τους έγινε εμφανές: ο Νετανιάχου θέλει να συνεχίσει την πίεση, ενώ ο Τραμπ θέλει να αποσυρθεί.

Στην περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου, ο Τραμπ είχε πειστεί από τον Νετανιάχου και άλλους ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε λίγες εβδομάδες. Αρκετούς μήνες αργότερα, η οργή του για την τρέχουσα κατάσταση έχει οδηγήσει σε ιδιωτικές συναντήσεις γεμάτες βρισιές και σε έντονη οργή εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης, επειδή δεν υπέκυψε, όπως αναμενόταν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να παρουσιάσει στον Τραμπ νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πυρηνικής και στρατιωτικής ανασυγκρότησης του Ιράν, ανέφερε ισραηλινή πηγή, αν και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι «ο Τραμπ δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ξαναρχίσει μια πλήρη σύγκρουση, τουλάχιστον πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου».

Ο Ισραηλινός ηγέτης απέφυγε να έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο για την αιφνίδια εκεχειρία του Απριλίου, αλλά οι πολιτικοί σύμμαχοί του επέκριναν σφοδρά τη συμφωνία με το Ιράν, ενώ τα φιλοκυβερνητικά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έβαλαν ανοιχτά στο στόχαστρο τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας: τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Ο Βανς, με τη σειρά του, κατηγόρησε μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου ότι προσπαθούν να σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να στρέψουν την αμερικανική κοινή γνώμη κατά της συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ αποξενώνει «τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει».

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Τραμπ έχει πλήρη επίγνωση των πολιτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου εν όψει των εθνικών εκλογών του Ισραήλ τον Οκτώβριο και γνωρίζει ότι η υποστήριξή του προς τον πρωθυπουργό θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική. Έχοντας επίγνωση αυτής της επιρροής, ο Τραμπ έχει εκφράσει επιλεκτικά την υποστήριξή του στο πρόσωπό του.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορήσει τον Νετανιάχου για τη δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον δημόσια. Ωστόσο, τον έχει χαρακτηρίσει «τρελό» και «δύσκολο» επειδή συνέχισε τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Επίσης, τον έχει επιπλήξει αυστηρά μέσω τηλεφώνου επειδή παρέκκλινε από τους πολεμικούς στόχους του.

Και αυτή η απόκλιση στόχων εκτείνεται πέρα από το Ιράν, επισημαίνει το CNN.

Καθώς ο Τραμπ πίεζε τον Νετανιάχου να σταματήσει τις εχθροπραξίες εναντίον της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος έγινε ένα ακόμη σημείο τριβής. Σε μια τηλεφωνική συνομιλία στις αρχές Ιουνίου, ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios: «Όλοι σε μισούν τώρα… όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Το Ισραήλ τελικά συμφώνησε σε μια τριμερή συμφωνία με τον Λίβανο πριν από ένα μήνα, αλλά αρνείται να αποσυρθεί πλήρως από το νότιο Λίβανο χωρίς να προηγηθεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ. Ο Νετανιάχου επισήμανε στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του την Κυριακή ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από τις θέσεις τους στο Λίβανο, καθώς και στη Γάζα και τη Συρία, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση.

Ο Νετανιάχου, όπως ανέφερε η πηγή στο CNN, διευκρίνισε ότι προτίθεται να αντιταχθεί στην ιδέα αυτή.

Δεν διαφωνούν μόνο για τον πόλεμο

Εκτός από τις μακροχρόνιες περιφερειακές συγκρούσεις, τις τελευταίες εβδομάδες προέκυψαν δύο ακόμη ζητήματα: τα σχέδια του Τραμπ να πουλήσει στην Τουρκία προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 τεχνολογίας «stealth» και η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το πρώτο ζήτημα θα μπορούσε να υπονομεύσει το στρατιωτικό πλεονέκτημα της χώρας, ενώ το δεύτερο θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πυρηνικό αγώνα εξοπλισμών.

Ο Τραμπ έχει συνδέσει δημοσίως τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία με την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ και την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, αν και το Ριάντ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αποδεχτεί καμία τέτοια σύνδεση.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα για την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και την αντίθεση του Νετανιάχου σε μια τέτοια συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε ότι «κανείς» εκτός από τον ίδιο δεν καθορίζει τις πωλήσεις, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «εξαιρετικό σύμμαχο».

Πριν από την αναχώρησή του τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει «όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με πρώτο και κύριο το Ιράν. Φυσικά, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, αλλά και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», είπε.

Ισραηλινή πηγή επισήμανε πως ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να λάβει διαβεβαιώσεις ότι τυχόν πωλήσεις όπλων στην Τουρκία ή η πυρηνική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία δεν θα θέσουν σε κίνδυνο το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, καθώς και να επιτευχθεί πρόοδος σχετικά με μια νέα μακροπρόθεσμη αμυντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία θα αντικαταστήσει το μνημόνιο της εποχής Ομπάμα που πρόκειται να λήξει.

Τα διακυβεύματα για τον Νετανιάχου πάντως είναι μεγαλύτερα από ποτέ. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, απέχει πολύ από την πλειοψηφία που απαιτείται για να εξασφαλίσει μια ακόμη θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου. Έτσι, ο Τραμπ είναι εδώ και καιρό ένα από τα πιο πολύτιμα πλεονεκτήματα της προεκλογικής του εκστρατείας, και η επίδειξη της συνεχιζόμενης επιρροής του στην Ουάσινγκτον έχει σημασία για τον Νετανιάχου, ο οποίος εξακολουθεί να ελπίζει να τον φιλοξενήσει στο Ισραήλ για μια προεκλογική επίσκεψη.

Στη σημερινή συνάντηση οι δύο ηγέτες δεν προβλέπεται να φωτογραφηθούν επίσημα. Ωστόσο, και η συνάντησή τους τον Φεβρουάριο είχε πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω ευαίσθητων στρατιωτικών σχεδίων πριν από τον πόλεμο.

Η διακριτικότητα που επιδεικνύεται αυτή τη φορά όμως μπορεί να κρύβει την επόμενη εκστρατεία εναντίον του Ιράν… ή τις εντάσεις γύρω από την επόμενη εκεχειρία, σημειώνει το CNN.

Πηγή: skai.gr

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