Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διερευνά τον θάνατο του Νοτιοαφρικανού διεθνή ποδοσφαιριστή Τζέιντεν Άνταμς, αφού η σορός του εντοπίστηκε το Σαββατοκύριακο σε ακίνητο στην πόλη του Κέιπ Τάουν.

Ο 25χρονος Άνταμς πέθανε δύο εβδομάδες αφότου βοήθησε τη Νότια Αφρική να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των νοκ άουτ ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την αιτία του θανάτου. «Η Κεντρική Αστυνομία του Κέιπ Τάουν κατέγραψε υπόθεση διερεύνησης θανάτου μετά τον εντοπισμό της σορού ενός 25χρονου άνδρα το Σάββατο», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Associated Press. «Οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό διερευνώνται.»

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σορός βρέθηκε σε ακίνητο στη συνοικία Σχοτσχε Κλοφ του Κέιπ Τάουν περίπου στις 11:00 το πρωί του Σαββάτου, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Χουανίτο Άνταμς, δήλωσε την Κυριακή στο νοτιοαφρικανικό τηλεοπτικό δίκτυο eNCA ότι η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε προγραμματισμό της κηδείας: «Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν ένας πρόωρος και απροσδόκητος θάνατος. Η οικογένεια δυσκολεύεται να το διαχειριστεί», είπε ο Χουανίτο Άνταμς. «Δεν θα είναι εύκολο να συνεχίσουμε. Ο κόσμος λέει ότι με τον καιρό γίνεται πιο εύκολο, όμως δεν γίνεται. Απλώς μαθαίνεις να ζεις με αυτό.»

Ο Άνταμς αγωνίστηκε και στους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων της Νότιας Αφρικής, συμβάλλοντας στην καλύτερη πορεία της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι σήμερα. Δεν αγωνίστηκε στην ήττα με 1-0 από τον Καναδά στη φάση των «32» στις 28 Ιουνίου.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Νότιας Αφρικής, Γκέιτον Μακένζι, αποκάλυψε ότι ο Άνταμς αγωνίστηκε στον αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Τσεχία, λίγες ώρες αφότου πληροφορήθηκε τον θάνατο της γιαγιάς του. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και σεβασμό, αποφεύγοντας εικασίες σχετικά με την αιτία του θανάτου του ποδοσφαιριστή, όσο οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

Πριν από τους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγγλία–Νορβηγία και Αργεντινή–Ελβετία το Σάββατο, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και αποδόθηκαν φόροι τιμής στη μνήμη του Άνταμς.

Πηγή: skai.gr

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