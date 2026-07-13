Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν η «γέφυρα» της Ουκρανίας με τον Τραμπ - Τι αλλάζει μετά τον θάνατό του

Ο αιφνίδιος θάνατος του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στερεί από την Ουκρανία έναν από τους στενότερους συμμάχους της στον κύκλο επιρροής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Κίεβο για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην αμερικανική στήριξη προς τη χώρα.

Μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Γκράχαμ βρισκόταν στο Κίεβο, στην πλατεία του Αγίου Μιχαήλ, με φόντο τους χρυσούς τρούλους της ομώνυμης μονής και τον κατεστραμμένο ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Εκεί εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας ότι οι αυστηρές νέες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, νομοσχέδιο που προωθούσε επί χρόνια μαζί με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, βρίσκονταν πλέον πολύ κοντά στην έγκρισή τους. Όπως είχε δηλώσει, θα επέστρεφε στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τη διακομματική ηγεσία του Κογκρέσου και να προωθήσει την πρωτοβουλία.

Δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή, έγινε γνωστός ο αιφνίδιος θάνατός του.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η είδηση προκάλεσε σοκ σε Ουκρανούς αξιωματούχους και βουλευτές. Για χρόνια, ο Γκράχαμ θεωρούνταν ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον και ένας αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διατηρούσε δύσκολες σχέσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πλέον, στο Κίεβο επικρατεί ο φόβος ότι, χωρίς τον Γκράχαμ, η δυνατότητα της Ουκρανίας να επηρεάζει τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου θα αποδυναμωθεί αισθητά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και σε ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων.

«Πρόκειται για μια τεράστια και απολύτως απρόσμενη απώλεια», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερεζκό, βουλευτής του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν πραγματικά αναντικατάστατος. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω ποιος θα μπορούσε πλέον να είναι εξίσου σημαντικός για εμάς στον στενό κύκλο του Τραμπ», πρόσθεσε.

«Ήταν ο πιο στενός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ουκρανία, τον πρόεδρό μας και τον Τραμπ. Η θέση μας στον κύκλο επιρροής του Τραμπ ενδέχεται πλέον να αποδυναμωθεί», τόνισε.

Ζελένσκι: Είχαμε «διαρκή επικοινωνία» με τον Λίντσεϊ Γκράχαμ

Μηνύματα συλλυπητηρίων έστειλαν κορυφαίοι Ουκρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τον Λίντσεϊ Γκράχαμ έναν από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον και έναν πολιτικό με τον οποίο διατηρούσε συνεχή επικοινωνία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» από τον αιφνίδιο θάνατο του γερουσιαστή από τη Νότια Καρολίνα, επισημαίνοντας ότι ο Γκράχαμ είχε επισκεφθεί την Ουκρανία δέκα φορές μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας και είχε σταθεί στο πλευρό των Ουκρανών «στις πιο δύσκολες στιγμές».

«Βρισκόμασταν σε διαρκή επικοινωνία και αυτό θα μας λείψει πολύ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, υπενθυμίζοντας ότι συναντήθηκαν δύο φορές την περασμένη εβδομάδα, αρχικά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια κατά την επίσκεψη του Γκράχαμ στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής, Ρουσλάν Στεφαντσούκ, χαρακτήρισε τον Γκράχαμ «σταθερό φίλο της Ουκρανίας», σημειώνοντας ότι η στήριξή του ήταν «αρχών και αταλάντευτη». Όπως είπε, θα θυμάται πάντα τις «ουσιαστικές, ειλικρινείς και ιδιαίτερα θερμές προσωπικές συναντήσεις» τους, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Αμερικανού γερουσιαστή για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα συνεχιστούν και μετά τον θάνατό του.

Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μετά το τέλος της διακυβέρνησης του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, Ουκρανοί αξιωματούχοι κινήθηκαν άμεσα για να καλλιεργήσουν σχέσεις με Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονταν κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς αυξανόταν η αβεβαιότητα για το μέλλον της αμερικανικής στήριξης προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με Ουκρανούς βουλευτές, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο αυτής της προσπάθειας, λειτουργώντας ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της ουκρανικής ηγεσίας και του στενού κύκλου του Τραμπ.

Ο Ολεξάντρ Κράγεφ, πολιτικός αναλυτής στο ουκρανικό think tank Ukrainian Prism, δήλωσε ότι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν μια ιδιαίτερα προβεβλημένη προσωπικότητα στην Ουκρανία.

«Ο Γκράχαμ είναι ακόμη πιο γνωστός και πιο δημοφιλής μεταξύ των Ουκρανών από πολλούς Ουκρανούς πολιτικούς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Κράγεφ, μετά τον θάνατό του η Ουκρανία κινδυνεύει να χάσει έναν ισχυρό υποστηρικτή με άμεση πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν βλέπω κάποιον άλλο που θα μπορούσε να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει αυτές τις απαραίτητες διασυνδέσεις», πρόσθεσε.

Ο Γκράχαμ κράτησε σταθερή τη στήριξή του προς την Ουκρανία

Σε αντίθεση με πολλούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής αποτελούσε πλέον μια σπάνια πολιτική περίπτωση σε ένα Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όπου ο Τραμπ ασκεί σχεδόν απόλυτη επιρροή.

Ο Γκράχαμ δεν εγκατέλειψε ποτέ τις πιο παραδοσιακές συντηρητικές θέσεις στην εξωτερική πολιτική: υπήρξε ένθερμος επικριτής της Ρωσίας, υποστήριξε σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν και πίεζε τον Λευκό Οίκο να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, παρέμεινε ένθερμος υποστηρικτής των παραδοσιακών ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ, ακόμη και όταν ο Τραμπ απειλούσε να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και ενέτεινε την κριτική του κατά του ΝΑΤΟ.

Ο γερουσιαστής διατήρησε αυτές τις θέσεις, παρότι συχνά τον έφερναν σε αντίθεση με πολλούς υποστηρικτές του απομονωτισμού και του δόγματος «America First» που κυριαρχεί στο κίνημα «Make America Great Again» του Τραμπ.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος συχνά χλευάζει Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές που θεωρεί ότι δεν του είναι αρκετά πιστοί, διατήρησε στενή σχέση με τον Γκράχαμ και άκουγε τις εισηγήσεις του, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ως μία από τις ισχυρότερες φωνές στη Γερουσία, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ είχε κερδίσει τον σεβασμό ακόμη και των Δημοκρατικών, οι οποίοι αναγνώριζαν την ανεξάρτητη στάση του απέναντι στη γραμμή που ακολουθούσε μεγάλο μέρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

«Πορευόταν με τους δικούς του όρους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ. «Είχε ισχυρή προσωπικότητα, ήταν ιδιαίτερα αποφασιστικός και ορισμένες φορές απρόβλεπτος, αλλά ταυτόχρονα βαθιά συμπονετικός και ευαίσθητος όταν έβλεπε ανθρώπινο πόνο και αδικία.»

Η στήριξη του Γκράχαμ προς την Ουκρανία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν υπερβολικά μεγάλα ποσά για τη βοήθεια προς το Κίεβο.

Παρ' όλα αυτά, ο Γκράχαμ πίστευε ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην προώθηση του νομοσχεδίου για την επιβολή αυστηρότερων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Μπλούμενθαλ αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει μαζί του το Σαββατοκύριακο και ότι ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα ήταν ενθουσιασμένος με την προοπτική να προχωρήσει η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει πλέον να εγκριθεί, ως ένας «φόρος τιμής» στη μνήμη του Λίντσεϊ Γκράχαμ.



Πηγή: skai.gr

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