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Θρήνος στη Εθνική Νότιας Αφρικής, πέθανε λίγες μέρες μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, ο Τζέιντεν Άνταμς

Ο 25χρονος μέσος είχε αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Πληροφορίες από τη χώρα του μιλούν για αυτοχειρία, καθώς έπασχε από κατάθλιψη

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Πέθανε ο Άνταμς

Ο Τζέιντεν Άνταμς, μέσος των Mamelodi Sundowns και διεθνής με τη Νότια Αφρική, πέθανε μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε ηλικία 25 ετών, είχε αγωνιστεί και στους τρεις αγώνες με τους "Bafana Bafana" στη διοργάνωση και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές από τη Νότια Αφρική, ο ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε κατάθλιψη και φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ο τραγικός θάνατός του συγκλονίζει το νοτιοαφρικανικό ποδόσφαιρο και υπενθυμίζει τη σημασία της έγκαιρης φροντίδας και υποστήριξης της ψυχικής υγείας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Νότια Αφρική Μουντιάλ 2026
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