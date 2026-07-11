Ο Τζέιντεν Άνταμς, μέσος των Mamelodi Sundowns και διεθνής με τη Νότια Αφρική, πέθανε μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε ηλικία 25 ετών, είχε αγωνιστεί και στους τρεις αγώνες με τους "Bafana Bafana" στη διοργάνωση και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές από τη Νότια Αφρική, ο ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε κατάθλιψη και φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ο τραγικός θάνατός του συγκλονίζει το νοτιοαφρικανικό ποδόσφαιρο και υπενθυμίζει τη σημασία της έγκαιρης φροντίδας και υποστήριξης της ψυχικής υγείας.

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