Ο Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος και επανέλαβε πως είναι θέμα ηθικής τάξης για όσους έχουν επιλέξει να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, να μην ψηφίσουν για πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στη διαδικασία του Σαββάτου:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



«Συνεχίστηκε η Πολιτική Γραμματεία για να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής του επόμενου Σαββάτου. Η πλειοψηφία των μελών της Κ.Ε. που ήρθαν προχθές και αποφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, με ένα πρόγραμμα που θα απαντά στις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας παρακολούθησαν μία διαδικασία ενημέρωσης, ανάληψης καθηκόντων, συμπλήρωσης των κενών θέσεων και δρομολόγησης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Αυτές οι διαδικασίες έχουν να κάνουν με την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, την επαναφορά μου στην Κ.Ο. και μετά τη συνεδρίαση της Κ.Ε., τη σύγκλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου προέδρου, από τους βουλευτές οι οποίοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς σε αυτή τη διαδικασία θα είμαι υποψήφιος», είπε ο Παύλος Πολάκης.



Νίκος Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το απόθεμα σε ιδέες και στελέχη για να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη»

Εξερχόμενος, ο Νίκος Παππάς από την πλευρά του τόνισε:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Τελειώνει μία περίοδος ασάφειας μέσα στην οποία επερωτούταν η συνολική παρουσία του κόμματος της σύγχρονης αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Το κόμμα μας, αυτή η παράταξη, έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να πρωταγωνιστήσει ξανά και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.

Θα είμαστε παρόντες στην εκλογική μάχη σε όσους θέλουν αι όσους μπορούν να χτίσουμε μία ανταγωνιστική αριστερή προοδευτική συμμαχία.

Οι ιδέες και το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.»









Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.