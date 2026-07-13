ΣΥΡΙΖΑ: Δηλώνει «παρών» στην εκλογική μάχη - Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

Μήνυμα ενότητας και εκλογικής ετοιμότητας στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζει τη «συντεταγμένη πορεία» του και θα δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου.

Ειδικότερα, στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας αναφέρεται ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019».

Αναλυτικά η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας:

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.