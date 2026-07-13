Ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν την πρώτη επιχειρησιακή χρήση μη επανδρωμένων σκαφών αυτοκτονίας (drones - καμικάζι) σε επίθεση εναντίον ιρανικού υποβρυχίου και εγκατάστασης συντήρησης πλοίων.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz July 13, 2026

«Τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε η CENTCOM.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.