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Τα drones-καμικάζι των ΗΠΑ στη ναυτική βάση του Μπαντάρ Αμπάς - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν την πρώτη επιχειρησιακή χρήση μη επανδρωμένων σκαφών αυτοκτονίας εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων

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Drones στο Μπαντάρ Αμπάς

Ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν την πρώτη επιχειρησιακή χρήση μη επανδρωμένων σκαφών αυτοκτονίας (drones - καμικάζι) σε επίθεση εναντίον ιρανικού υποβρυχίου και εγκατάστασης συντήρησης πλοίων.

«Τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε η CENTCOM.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Drones αμερικανικά στρατεύματα Ιράν
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