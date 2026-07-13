Μουντιάλ 2026: Οι επτά φορές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Όταν επιβεβαιώθηκαν οι όμιλοι για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στην κλήρωση του Δεκεμβρίου 2025, πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον 9ο όμιλο «όμιλο του θανάτου».

Και φαίνεται ότι είχαν δίκιο, καθώς είναι ο μόνος όμιλος όπου περισσότερες από μία ομάδες έφτασαν στα προημιτελικά, Γαλλία και Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να αποκλείονται εκεί από την Αγγλία.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν ένα αρκετά σπάνιο περιστατικό, αλλά, συμπεριλαμβανομένου του 2026, έχει συμβεί στην πραγματικότητα τώρα σε καθένα από τα τελευταία τρία Παγκόσμια Κύπελλα.

Το 2022, τόσο το Μαρόκο όσο και η Κροατία έφτασαν στα ημιτελικά αφού κληρώθηκαν μαζί στον 6ο όμιλο, ενώ το 2018, τόσο το Βέλγιο όσο και η Αγγλία από τον 7ο όμιλο έφτασαν στα ημιτελικά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 ήταν το πρώτο τουρνουά που εισήγαγε τη φάση των «16» μετά τη φάση των ομίλων.



Στα 11 τουρνουά που έχουν διεξαχθεί από τότε, δύο ομάδες από τον ίδιο όμιλο έχουν περάσει από δύο γύρους νοκ άουτ σε πέντε περιπτώσεις, όπως αναφέρει η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta:

1994: Βραζιλία και Σουηδία (2ος όμιλος)

2002: Βραζιλία και Τουρκία (3ος όμιλος)

2018: Βέλγιο και Αγγλία (7ος όμιλος)

2022: Κροατία και Μαρόκο (6ος όμιλος)

2026: Γαλλία και Νορβηγία (9ος όμιλος)

Πριν από το 1986, το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε περάσει από διάφορες μορφές, από το να προκρίνονται μόνο οι νικητές των ομίλων στα στάδια νοκ άουτ, μέχρι ένα δεύτερο στάδιο ομίλων.

Αλλά, αν διατηρήσουμε τα κριτήριά για ομάδες από τον ίδιο όμιλο που προκρίνονται σε δύο στάδια νοκ άουτ, θα βρούμε άλλες δύο περιπτώσεις στην ιστορία.



Πρώτα το 1954, όταν η Δυτική Γερμανία νίκησε την Ουγγαρία με 3-2 στον τελικό (και οι δύο από τον 2ο όμιλο).

Στη συνέχεια, το 1962, η Βραζιλία νίκησε την Τσεχοσλοβακία με 3-1 στον τελικό - και οι δύο κληρώθηκαν αρχικά στον 3ο όμιλο.

Συνολικά, επομένως, έχει συμβεί επτά φορές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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