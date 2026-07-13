Ο αποκλεισμός της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Αγγλία άφησε πίσω του πολύ σοβαρότερες συνέπειες από την ίδια την αγωνιστική ήττα. Η Λένα Σέλνες, σύντροφος του επιθετικού Αλεξάντερ Σέρλοτ και μητέρα των δύο παιδιών τους, ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά, αφού δέχθηκε κύμα υβριστικών και απειλητικών μηνυμάτων μέσω email και κοινωνικών δικτύων, τα οποία στρέφονταν τόσο εναντίον της ίδιας όσο και εναντίον του Νορβηγού ποδοσφαιριστή.

This angle of Sørloth ignoring Haaland. The reaction from Haaland says it all man. He was frustrated and disappointed, just like the rest of us. pic.twitter.com/i1sf0SjAH7 July 12, 2026

Η Σέλνες, που έχει περισσότερους από 40.000 ακολούθους στο Instagram, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της δημοσιεύοντας στιγμιότυπα οθόνης από ορισμένα από αυτά τα μηνύματα στις ιστορίες της, φέρνοντας στο φως μια μορφή παρενόχλησης που ξεπερνά κατά πολύ την απλή αθλητική κριτική.

Τα μηνύματα που δημοσιοποίησε αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της επίθεσης. Ανάμεσά τους υπήρχε ένα που προέτρεπε ευθέως τον ποδοσφαιριστή να βάλει τέλος στη ζωή του και ένα άλλο που τον καλούσε να φύγει από τη χώρα και να «πέσει από την κορυφή ενός γκρεμού». Πρόκειται για σχόλια που ξεπερνούν κάθε έκφραση απογοήτευσης για ένα αθλητικό αποτέλεσμα και αναδεικνύουν μια μορφή ψηφιακής βίας που γίνεται ολοένα και συχνότερη απέναντι σε ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους μετά από αποκλεισμούς σε μεγάλες διοργανώσεις.

Η αφορμή

Η σύντροφος του Σέρλοτ αναγνώρισε ότι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο φέρνει πολλή χαρά, αλλά δυστυχώς και πολύ μίσος. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, κάλεσε όσους γράφουν τέτοιου είδους σχόλια να σκεφτούν πριν τα δημοσιεύσουν, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις.

Αφορμή για τις επιθέσεις στάθηκε μια φάση στον προημιτελικό με την Αγγλία, κατά την οποία ο Σέρλοτ επέλεξε να τελειώσει μόνος του την προσπάθεια αντί να πασάρει στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος βρισκόταν σχεδόν μόνος απέναντι στον Τζόρνταν Πίκφορντ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγική και παραδεχόμενος ότι τέτοιου είδους επεισόδια αποτελούν, δυστυχώς, μέρος της σημερινής πραγματικότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Ο προπονητής απηύθυνε επίσης συμβουλή προς τους νεότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, προτρέποντάς τους να αποφεύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να προστατεύονται από αυτού του είδους τις επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

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