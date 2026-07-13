Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Αστακός» το Παρίσι για τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία για το Μουντιάλ

Η Γαλλία θα μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη τουλάχιστον 3.000 οπαδών εναντίον της Ισπανίας το βράδυ της Τρίτης, στις 22:00 στο Άρλινγκτον

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Παρίσι

Σχεδόν 7.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν την Τρίτη (14/7) στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή, για να περιφρουρήσουν την ασφάλεια στη διάρκεια του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης

Σε εθνικό επίπεδο θα αναπτυχθούν 70.000 αστυνομικοί, ενώ 2.000 πυροσβέστες θα συμμετάσχουν στην περιοχή του Παρισιού.

Η Εθνική ομάδα της Γαλλίας θα μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη τουλάχιστον 3.000 οπαδών εναντίον της Ισπανίας το βράδυ της Τρίτης, στις 22:00 στο στάδιο AT&T στο Άρλινγκτον (Τέξας). 

Μεταξύ αυτών, 300 μέλη της ομάδας οπαδών «Irrésistibles Français» (Ακαταμάχητοι Γάλλοι) εξασφάλισαν εισιτήρια μέσω της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να επευφημήσουν τη γαλλική ομάδα σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Μουντιάλ 2026 Γαλλία ΠΑΡΙΣΙ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark

Απόρρητο