Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτού, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης σήμερα (13 Ιουλίου 2026).Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 17:30.
Σύμφωνα με την υπροσβεστική, η πυρκαγιά ήταν μακριά από οικίες ή υποδομές.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.
Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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