Η Γαλλία δεν φοβάται την Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, δήλωσε ο Ιμπραχίμα Κονατέ, αλλά έχει επίγνωση της ποιότητας των αντιπάλων της και της σχεδόν τέλειας αμυντικής της γραμμής.

Η Ισπανία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ (αυτό από το Βέλγιο) σε ολόκληρο το τουρνουά για να φτάσει στους τέσσερις, αναζητώντας έναν δεύτερο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το 2010

Η Γαλλία, νικήτρια το 2018 και φιναλίστ πριν από τέσσερα χρόνια, γνωρίζει πολύ καλά την Ισπανία, έχοντας χάσει από αυτήν στα ημιτελικά του Euro 2024, καθώς και στους ημιτελικούς του Nations League πέρυσι.

«Δεν μπορείς να φοβάσαι κανέναν», δήλωσε ο κεντρικός αμυντικός της Γαλλίας Κονατέ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα προετοιμαστούμε τώρα όσο το δυνατόν καλύτερα και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα στο τέλος θα μας ευνοήσει. Η Ισπανία είναι μια εξαιρετική ομάδα, με μεγάλη ατομική ποιότητα, οπότε δεν θα επικεντρωθούμε μόνο σε έναν παίκτη, παρόλο που ο Λαμίν (Γιαμάλ) είναι ένας σπουδαίος παίκτης», δήλωσε ο Κονατέ, ο οποίος είχε μια σύντομη εμφάνιση ως αλλαγή στη νίκη επί της Νορβηγίας στον τελευταίο αγώνα του ομίλου.

Οι Νταγιότ Ουπαμεκάνο και Γουίλιαμ Σαλίμπα ήταν οι βασικοί κεντρικοί αμυντικοί της Γαλλίας.

Οι Γάλλοι έχουν φτάσει σε τέσσερις από τους τελευταίους επτά τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε περίπτωση που συμμετάσχουν στην αναμέτρηση της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, θα...πιάσουν επίσης τη Βραζιλία, μοναδική έως τώρα με τρεις συνεχόμενους τελικούς σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αλλά ο Κονάτε είπε ότι οι Γάλλοι δεν σπαταλούν καμία σκέψη για το τι μπορεί να συμβεί.

«Παραμένουμε ταπεινοί, δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα», είπε.

Σίγουρα για να τα καταφέρουν θα χρειαστεί να βρουν έναν τρόπο να διασπάσουν την πιο αποτελεσματική αμυντική γραμμή αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τρεξίματα του Λαμίν στις πτέρυγες.



«Δεν θα έλεγα "φόβο", αλλά έχουμε επίγνωση της ποιότητάς τους», δήλωσε ο επίσης Γάλλος κεντρικός αμυντικός Μαξένς Λακρουά.

«Έχουν κερδίσει όλους τους αγώνες τους εκτός από την ισοπαλία 0-0 εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου στον όμιλο, οπότε τους σεβόμαστε. Έχουν παίκτες υψηλής ποιότητας, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε».

Στην κορυφή της λίστας προσοχής βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει λάβει επαίνους από τον προπονητή του επειδή κρατάει απασχολημένους τους αμυντικούς των αντιπάλων, καθώς οι συμπαίκτες του χρησιμοποιούν τους χώρους που δημιουργούνται.

«Θα αμυνθούμε καλά, με τον καλύτερο τρόπο», είπε ο Λακρουά.

«Ο Λαμίν είναι πολύ καλός παίκτης και έχει δείξει ότι μπορεί να βλάψει ομάδες σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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