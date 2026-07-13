Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ταρσό Βοιωτίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων στη Βοιωτία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και μέχρι στιγμής εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.
Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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