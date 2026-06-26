Η Αυστραλία απέσπασε λευκή ισοπαλία (0-0) απέναντι στην Παραγουάη για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32» ως δεύτερη του ομίλου.

Από την άλλη πλευρά, η Παραγουάη ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς και πλέον περιμένει να μάθει αν το συγκομιδή της αρκεί για να συνεχίσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίζουν πρώτες στον όμιλο, οι Αυστραλοί έκαναν τη δουλειά που χρειάζονταν, ενώ η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της μέχρι την ολοκλήρωση όλων των ομίλων.

Λίγες φάσεις, μεγάλη ένταση

Το παιχνίδι είχε μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες.

Η Αυστραλία προσπάθησε να κρατήσει την κατοχή και να ελέγξει τον ρυθμό, γνωρίζοντας πως η ισοπαλία ήταν αρκετή για την πρόκριση, ενώ η Παραγουάη αναζήτησε το γκολ κυρίως μέσα από αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις.

Οι δύο τερματοφύλακες χρειάστηκε να επέμβουν σε λίγες περιπτώσεις, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η Αυστραλία κράτησε το αποτέλεσμα

Στο δεύτερο ημίχρονο η Παραγουάη ανέβασε την πίεσή της και προσπάθησε να βρει το γκολ που θα της εξασφάλιζε την πρόκριση, όμως οι Αυστραλοί παρέμειναν απόλυτα συγκεντρωμένοι στα αμυντικά τους καθήκοντα.

Η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, διατήρησε ανέπαφη την εστία της και πανηγύρισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Περιμένει η Παραγουάη

Με το τελικό 0-0, η Αυστραλία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου και θα αγωνιστεί στη φάση των «32».

Η Παραγουάη τερμάτισε τρίτη με τέσσερις βαθμούς και πλέον περιμένει την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, ελπίζοντας πως η συγκομιδή της θα αποδειχθεί αρκετή για να της χαρίσει μία θέση στα νοκ άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

MVP

Ο Μάθιου Ράιαν ήταν καθοριστικός για την Αυστραλία. Ο έμπειρος τερματοφύλακας όποτε χρειάστηκε δήλωσε «παρών», κράτησε το μηδέν και συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκριση των Socceroos.

Οι ενδεκάδες

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκατίντο, Κάσερες, Μπαλμπουένα, Αλντέρετε, Αλόνσο, Κουμπάς, Γκαλάρσα (Κάμπρας), Ντιέγκο Γκόμες (Βίγιασαντι), Αλμιρόν (Σόσα), Ενσίσο, Σανάμπρια (Άβαλος).

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Ράιαν, Μίλερ, Σούταρ, Μπέργκεν, Μπόσ, Ίρβαϊν, Ο'Νιλ (Χρούστιτς), Μετκαλφ (Τεό), Μπόιλ (Βελούπιλαϊ), Γκούντγουιν (Μαμπίλ), Ντιουκ (Τάγκαρτ).

Διαιτητής: Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία).

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