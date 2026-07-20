Ισραήλ: Άλλαξαν τον νόμο για να χρησιμοποιηθούν κροκόδειλοι ως… «φρουροί» φυλακών

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις των τελευταίων μηνών στον τομέα της ασφάλειας έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση, τροποποιώντας το νομικό καθεστώς που διέπει τους κροκόδειλους του Νείλου, προκειμένου να μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται από κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, ακόμη και ως μέσο αποτροπής αποδράσεων από φυλακές.

Η απόφαση, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στους περιβαλλοντικούς κύκλους όσο και στον δημόσιο διάλογο στο Ισραήλ, θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή ενός σχεδίου που προωθεί εδώ και μήνες ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ: την ανάπτυξη κροκοδείλων γύρω από σωφρονιστικά καταστήματα υψηλής ασφαλείας όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι.

Από «άγρια ζώα» σε ζώα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες ασφαλείας

Η υπουργός Περιβαλλοντικής Προστασίας Ιντίτ Σίλμαν υπέγραψε νέα κανονιστική πράξη με την οποία οι κροκόδειλοι του Νείλου παύουν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως προστατευόμενα άγρια ζώα και εντάσσονται στην κατηγορία της «άγριας ζωής που εκτρέφεται σε αιχμαλωσία» ή των «διαχειριζόμενων άγριων ζώων», ανάλογα με τη νομική απόδοση του όρου.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς τυπική. Μέχρι σήμερα, η νομοθεσία επέτρεπε τη διατήρηση των συγκεκριμένων ζώων κυρίως για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή ζωολογικούς σκοπούς.

Με το νέο πλαίσιο, υπηρεσίες όπως η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών μπορούν πλέον να αποκτήσουν και να διατηρούν κροκόδειλους, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας και ευζωίας των ζώων και υπάρχει σχετική έγκριση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το σχέδιο Μπεν Γκβιρ για την «φυλακή με κροκόδειλους»

Η ιδέα ανήκει στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 είχε εισηγηθεί τη δημιουργία μιας ζώνης με κροκόδειλους γύρω από φυλακές υψίστης ασφαλείας, κατά το πρότυπο όπως ανέφεραν ισραηλινά μέσα του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ που είχε χαρακτηριστεί ως «Alligator Alcatraz» στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Channel 13 και αναπαράγουν διεθνή μέσα, ο σχεδιασμός αφορά κυρίως τη φυλακή Κέτζιοτ (Ketziot), στο νότιο Ισραήλ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σωφρονιστικά συγκροτήματα της χώρας, όπου κρατούνται εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Γάζα.

Η ανάρτηση του Μπεν Γκβιρ

Ο ακροδεξιός υπουργός χαιρέτισε δημόσια την αλλαγή της νομοθεσίας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook δημοσίευσε εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να κρατά έναν κροκόδειλο με λουρί, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα:

«Καταραμένε τρομοκράτη, σκέφτεσαι να δραπετεύσεις; Ξανασκέψου το».

Η λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε επίσης ότι οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν «συνεργάζονται για να περικυκλώσουν τις φυλακές με κροκόδειλους».

Αντιδράσεις από τις περιβαλλοντικές αρχές

Το σχέδιο, πάντως, δεν έγινε αποδεκτό χωρίς αντιρρήσεις.

Η Ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων είχε απορρίψει αρχικά την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επέτρεπε τη χρήση άγριων ζώων για επιχειρησιακούς ή σωφρονιστικούς σκοπούς.

Ανάλογες επιφυλάξεις είχε εκφράσει και η νομική σύμβουλος του υπουργείου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα. Ωστόσο, η υπουργός προχώρησε τελικά στην αλλαγή του κανονισμού, παρακάμπτοντας τις εισηγήσεις των υπηρεσιών.

Είχαν ήδη επισκεφθεί φάρμα κροκοδείλων

Το σχέδιο φαίνεται πως είχε προχωρήσει αρκετά πριν ακόμη αλλάξει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με τους Times of Israel και την Jerusalem Post, στελέχη της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών είχαν πραγματοποιήσει ήδη από τις αρχές του έτους επίσκεψη στη γνωστή φάρμα κροκοδείλων του Χαμάτ Γκαντέρ, προκειμένου να εξετάσουν στην πράξη τις δυνατότητες υλοποίησης ενός πιλοτικού προγράμματος.

Δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ούτε ένας κροκόδειλος

Παρά την αλλαγή του νομικού πλαισίου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν ήδη μεταφερθεί κροκόδειλοι σε σωφρονιστικές εγκαταστάσεις.

Οι νέοι κανονισμοί απλώς δημιουργούν τη νομική βάση ώστε, εφόσον εγκριθεί σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο και πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Φύσης και Πάρκων για την ασφαλή διατήρηση των ζώων, να μπορεί να εφαρμοστεί πιλοτικά το μέτρο.

Ένα σχέδιο που διχάζει

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ.

Οι υποστηρικτές του Μπεν Γκβιρ παρουσιάζουν την πρόταση ως ένα επιπλέον αποτρεπτικό μέσο ασφαλείας για φυλακές που φιλοξενούν κρατούμενους υψηλού κινδύνου.

Αντίθετα, επικριτές της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν το σχέδιο υπερβολικό, επικοινωνιακού χαρακτήρα και νομικά αμφιλεγόμενο, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας έγινε αποκλειστικά για να εξυπηρετηθεί μια πολιτική πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

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