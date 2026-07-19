Απόλυτο χάος επικράτησε στις εισόδους του MetLife Stadium πριν από τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, με την κατάσταση να ξεφεύγει ήδη έξι ώρες πριν από τη σέντρα. Ουρές χιλιομέτρων, έντονοι διαπληκτισμοί και πλήρης απουσία συντονισμού δημιούργησαν ένα σκηνικό που κανείς δεν θα περίμενε σε μια διοργάνωση αυτού του επιπέδου.

Παρά τις οδηγίες της FIFA προς τους δημοσιογράφους να φτάσουν νωρίς λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Η παρουσία υψηλών προσώπων -ανάμεσά τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ'– είχε ανεβάσει το επίπεδο ασφαλείας, όμως η οργάνωση δεν ακολούθησε.

Three hours from Spain 🇪🇸 vs Argentina 🇦🇷 in the World Cup final, the line for press to get through security is .. significant. 😅



Incredibly grateful to be here. Wish me luck pic.twitter.com/x2owpx9vF1 — Megan Swanick (@Meg_Swanick) July 19, 2026

The organization for this World Cup Final has been shambolic. Thousands ofwho’ve been waiting for 3 hours, there’s a lack of security and officials and scanners, a lot of people who are cutting in line, and a lot of people who have gone around in circles without any progress. pic.twitter.com/v8lTImBIMv — Zach Lowy (@ZachLowy) July 19, 2026

Το FBI και η Secret Service βρίσκονταν στις πύλες, όμως το πρόβλημα ξεκινούσε πολύ νωρίτερα: Xιλιάδες εργαζόμενοι, εθελοντές και δημοσιογράφοι ήταν στριμωγμένοι σε μια ατελειώτη ουρά. Η έλλειψη οποιασδήποτε σήμανσης ή υπευθύνου οδήγησε σε ένταση, με κόσμο να προσπαθεί να παρακάμψει την ουρά και άλλους να αντιδρούν, προκαλώντας φραστικά επεισόδια και σπρωξίματα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν μια ομάδα εθελοντών καθοδήγησε εκατοντάδες άτομα προς άλλη πύλη, υποστηρίζοντας ότι θα επιτάχυνε την είσοδο. Η πληροφορία αποδείχθηκε λανθασμένη: Η πύλη ήταν κλειστή. Όταν όσοι εξαπατήθηκαν επέστρεψαν στην αρχική ουρά, βρήκαν άλλους στη θέση τους, με αποτέλεσμα νέες εντάσεις και συγκρούσεις.

Η πραγματικότητα ήταν αμείλικτη: Μόλις έξι πύλες ελέγχου και τρεις σαρωτές για χιλιάδες άτομα. Σε αρκετές εισόδους οι υπεύθυνοι ζητούσαν από τους δημοσιογράφους να αδειάσουν εντελώς τις τσάντες τους και να ενεργοποιήσουν ηλεκτρονικές συσκευές, διαδικασία που καθυστερούσε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση. Μια εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης σε ένα γεγονός που υποτίθεται πως αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό προϊόν στον κόσμο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.