Λύγισε το Κουρασάο και πήρε ιστορική πρώτη πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ η Ακτή Ελεφαντοστού

Λύγισε το Κουρασάο με πρωταγωνιστή Πεπέ και πανηγύρισε την ιστορική πρώτη πρόκρισή της σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ η Ακτή Ελεφαντοστού!

Οι «ελέφαντες» ήταν ανώτεροι της αντιπάλου τους στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και τελικά κατάφεραν να επιβληθούν με 2-0, με τον Πεπέ να σκοράρει από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, χαρίζοντας την υπερπολύτιμη νίκη στην ομάδα του!

Έτσι, η Ακτή Ελεφαντοστού έφτασε τους 6 βαθμούς και τερμάτισε στη 2η θέση της βαθμολογίας και στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει Γαλλία ή Νορβηγία, όποια εκ των δύο ηττηθεί στη μεταξύ τους αναμέτρηση και τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της. Από την άλλη, το Κουρασάο ολοκλήρωσε την ιστορική πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας πάρει έναν βαθμό.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ακτή Ελεφαντοστού να έχει από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων, καταφέρνοντας μάλιστα να προηγηθεί στο 7ο κιόλας λεπτό, όταν μετά από ασυνεννοησία των Μπρένετ και Γκάρι, ο Ντιομαντέ έκλεψε και έσωσε ασίστ πάρε-βάλε στον Πεπέ, ο οποίος έκανε εύκολα το 0-1!

Η Ακτή έχασε ευκαιρία για το 0-2 στο 10’, με ένα φαλτσαριστό σουτ του Ντιαλό να φεύγει λίγο άουτ, ενώ το Κουρασάο απάντησε στο 14’, όταν ο Γκάρι βρήκε χώρο και σούταρε από μακριά, βλέποντας όμως την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φοφανά. Οι Αφρικανοί απείλησαν ξανά στο 18, όταν ο Ντιομαντέ έκανε συρτό γύρισμα από τα αριστερά και ο Ντιαλό δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα εντός εστίας, από πολύ πλεονεκτική θέση.

Οι «ελέφαντες» συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο και περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους, με το Κουρασάο ωστόσο να φαίνεται απειλητικό στις αντεπιθέσεις του, απειλώντας ξανά στο 39’, όταν ένα μακρινό σουτ του Τσονγκ έφυγε ψηλά άουτ.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με την Ακτή Ελεφαντοστού να έχει την κατοχή, ψάχνοντας το δεύτερο γκολ, το οποίο άγγιξε στο 53’, όταν ο Κεσιέ σούταρε λίγο άουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Στο 55’ το Κουρασάο απείλησε με μακρινό σουτ του Φλοράνους, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά, όμως η Ακτή ήταν εκείνη που βρήκε δεύτερο γκολ στο 64’, όταν ο Πεπέ σκόραρε για δεύτερη φορά στη βραδιά, κάνοντας το 0-2!

Τα εναπομείναντα λεπτά κύλησαν με το Κουρασάο να έχει αποδεχθεί την μοίρα του και με την Ακτή Ελεφαντοστού να διαχειρίζεται χωρίς προβλήματα το ξεκάθαρο προβάδισμά της, παίρνοντας τη νίκη με την οποία πήρε και το εισιτήριο για τη φάση των «32» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου!

MVP: Ο Πεπέ σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του και την οδήγησε στην ιστορική νίκη, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Κουρασάο (Άντβοκαατ): Ρουμ - Φονβίλ (77' Νόσλιν), Φλοράνους, Ομπίσπο, Γκάρι (77' Κάστανερ), Μπρένετ (90' Σαμπό) - Ζ. Μπακούνα, Λ. Μπακούνα, Κομενένσια (61’ Αντόνισε), Τσονγκ - Λοκάντια (90' Κούβας).

Ακτή Ελεφαντοστού (Φαέ): Φοφανά - Ντουέ, Κοσουνού, Ντιομαντέ (67’ Τουρέ), Οπέρι – Ντιαλό (46’ Ιναό), Σανγκαρέ, Κεσί – Πεπέ (67’ Γουαχί), Μπονί (67’ Ντιακιτέ).

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του ομίλου:

1η αγωνιστική

14 Ιουνίου 2026

Γερμανία-Κουρασάο 7-1

15 Ιουνίου 2026

Ακτή Ελεφαντοστού-Εκουαδόρ 1-0

2η αγωνιστική

20 Ιουνίου 2026

Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

21 Ιουνίου 2026

Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0

3η αγωνιστική

25 Ιουνίου 2026

Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1

Η βαθμολογία:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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