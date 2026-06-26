Θρυλικό Εκουαδόρ, καθάρισε τη Γερμανία και έφυγε για τα νοκ άουτ

Απίθανο Εκουαδόρ, ανέτρεψε τη Γερμανία και… έφυγε για τους «32» του Μουντιάλ. Οι Λατίνοι επικράτησαν 2-1 της Νάσιοναλμανσαφτ (που είχε εξασφαλίσει πρωτιά), φέρνοντας τούμπα το ματς και πήραν την πρόκριση για τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.

Η καλή μέρα δεν φάνηκε από το… πρωί για την ομάδα του Μπεκασέσε, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τέρμα του Σανέ, για το οποίο υπήρξαν έντονα παράπονα για φάουλ στο ξεκίνημα. Το Εκουαδόρ έδειξε ότι ήταν αποφασισμένο για το μεγάλο αποτέλεσμα και ισοφάρισε στο 9’ με σουτάρα του Ανγκούλο.

Το γκολ του Πλάτα στο 77’ αποδείχθηκε ότι ήταν από… χρυσάφι, καθώς έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Το ματς

Ιδανικό για κάθε ποδοσφαιρόφιλο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα. Η Γερμανία άνοιξε το σκορ πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά δράσης, με τον Σανέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα σχεδόν από το ύψος του πέναλτι, έπειτα από πάσα του Βιρτς. Οι παίκτες του Εκουαδόρ παραπονέθηκαν έντονα, κάνοντας λόγο για φάουλ του Πάβλοβιτς στο ξεκίνημα.

Η απάντηση δόθηκε ανέλπιστα γρήγορα, με ωραίο πλασέ του Ανγκούλο λίγο έξω από την περιοχή, με τον Νόιερ να μην μπορεί να πέσει έγκαιρα ώστε να φτάσει στην μπάλα.

Η Γερμανία δεν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά το Εκουαδόρ, σε μεγάλο διάστημα του πρώτου μέρους, όμως η ομάδα του Νάγκελσμαν απείλησε στο 25’ με αδύναμη κεφαλιά του Χάβερτς από εξαιρετική θέση. Στο 35’ ο Μουσιάλα καρδιοχτύπησε το Εκουαδόρ, με τον Ορντόνιες να σώζει με τάκλιν.

Το σενάριο στο δεύτερο μέρος φάνηκε να έχει την ίδια αρχή, αφού η ρέφερι Πένσο έδειξε πέναλτι δύο λεπτά μετά την ανάπαυλα σε μαρκάρισμα του Χάβερτς, αλλά διαπιστώθηκε μέσω VAR ότι είχε προηγηθεί φάουλ του Σανέ.

Η Γερμανία έδειξε πρόωρα να αποκτά πνοή επιθετικά με τις αλλαγές, με τον Ούνταβ και τον Γκαλίντες να δημιουργούν κίνδυνο στο 64’ για την άμυνα του Εκουαδόρ.

Το Εκουαδόρ τα έδωσε όλα για όλα και στο 73’ είχε μεγάλη φάση με τον Πλάτα να αστοχεί έπειτα από γύρισμα του Καϊσέδο που εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία Νόιερ με Τα.

Στο 77’ βρήκε το γκολ της ιστορίας του το Εκουαδόρ. Ο Ροντρίγκες πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έπειτα από κόρνερ και ο Πλάτα πρόλαβε τον Νόιερ και με προβολή έγραψε το 2-1. Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι και το Εκουαδόρ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη.

MVP: Ο Πλάτα. Πέτυχε το μεγαλύτερο γκολ στην ιστορία του Εκουαδόρ, βάζοντας το όνομά το με χρυσά γράμματα στο πίνακα των σκόρερ.

Εκουαδόρ (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ (71' Εστουπινιάν), Πάτσο, Ορδόνιες, Φράνκο (64' Πρεσιάδο), Βίτε, Μ. Καϊσέδο, Ανγκούλο (85' Ζ. Καϊσέδο), Γεμπόα (85' Τόρες), Πλάτα, Ένερ Βαλένσια (64' Ροντρίγκες)

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ (60' Τιό), Τα, Ρούντιγκερ, Ράουμ, Πάβλοβιτς (46' Στίλερ), Ενμέτσα (64' Μπάιερ), Μουσιάλα, Βιρτς (73' Γκρος), Σανέ, Χάβερτς (60' Ούνταβ)

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου

Γερμανία 6 (10-4)

Ακτή Ελεφαντοστού 6 (4-2)

Εκουαδόρ 4 (2-2)

Κουρασάο 1 (1-9)

1η αγωνιστική

Γερμανία – Κουρασάο 7-1

Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

2η αγωνιστική

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0

3η αγωνιστική

Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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