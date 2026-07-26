Olympic Yacht Show 2026: Η «αφρόκρεμα» του ελληνικού yachting στο Λαύριο

Οι προετοιμασίες για το 6ο Olympic Yacht Show 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Olympic Marine στο Λαύριο από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κορυφαίο πλωτό ναυτικό σαλόνι της Ελλάδας και μία από τις πιο αναγνωρισμένες διοργανώσεις yachting στην Ανατολική Μεσόγειο επιστρέφει δυναμικά, μετατρέποντας τη μαρίνα σε μια έκθεση που απευθύνεται σε όλη την αγορά.



Καθώς η διοργάνωση στοχεύει σταθερά στην ενίσχυση του διεθνούς της αποτυπώματος και στην προβολή του ελληνικού yachting, έχει προσελκύσει πέρα από κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον του κλάδου. Περισσότερα από 100 σκάφη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους, ενώ η «αφρόκρεμα» των εταιρειών του χώρου δηλώνει «παρών», επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο κύρος και την επιρροή του θεσμού.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν εντυπωσιακό και πολυποίκιλο στόλο στο φυσικό του στοιχείο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επιβλητικά Motor Yachts και κομψά Sailing Boats έως πολυτελή Catamarans. Θα παρουσιαστούν τεχνολογικές καινοτομίες, βιώσιμα συστήματα πλεύσης, ενώ θα λάβουν χώρα πρεμιέρες πολυαναμενόμενων μοντέλων.



Στη φετινή διοργάνωση δίνουν δυναμικό «παρών» οι σημαντικότεροι παίκτες της αγοράς, καλύπτοντας κάθε πτυχή του yachting. Στην κορυφή των χορηγών δεσπόζει η EKO Marine ως Grand Sponsor του Olympic Yacht Show 2026, η οποία στηρίζει τον θεσμό για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Στην κατηγορία των μεγάλων εταιρειών σκαφών, η AZ HELLAS συμμετέχει ως Gold Sponsor, ενώ τους Silver Sponsors συγκροτούν οι Atalanta Marine, Fountaine Pajot Greece, Dufour, Hamer, Selene Yachts και Pappas Yachts. Τέλος, τη διοργάνωση πλαισιώνουν ως Bronze Sponsors η Synergy και η Makai Power Catamarans.



Στον τομέα του ναυτιλιακού εξοπλισμού, των χρωμάτων και των λοιπών υπηρεσιών, η KORONAKIS δίνει το παρών ως Gold Sponsor, οι Furuno και FOTINAKIS ως Supporters, ενώ συμμετέχουν επίσης οι TECHNAVA, REFRIGERANT και Italkrom, με την EcoFire να αναλαμβάνει τον ρόλο του Luxury Living Partner. Παράλληλα, ο ασφαλιστικός κλάδος εκπροσωπείται επάξια από κορυφαίες εταιρείες και μεσίτες ασφαλίσεων yachting όπως οι Pantaenius, Sigma Insurance, Clp Insurance Broker και Tack Yacht Insurance.



Πολύτιμη είναι και η στήριξη των Strategic Partners του Olympic Yacht Show 2026 με τα μεγαλύτερα ονόματα της επιχειρηματικής σκηνής και του κλάδου του yachting: E.EN.E, COMMUNAUTE HELLENIQUE DE MONACO, CEO CLUBS GREECE, PANAS GROUP και ATHENS RIVIERA FORUM.

Τη συνολική εμπειρία του event συμπληρώνουν οι premium συνεργάτες στον χώρο της ένδυσης και της εστίασης, με την Brooks Brothers ως Premium Apparel Partner, τη DIMITRIADIS Action & Lifestyle Distribution ως Premium Sportswear Partner, καθώς και τις εταιρείες APEROL και μ. Artisan Water, οι οποίες φροντίζουν για την κάλυψη των αναγκών σε αλκοολούχα ποτά και φυσικό μεταλλικό νερό.



Η αντίστροφη μέτρηση για το Olympic Yacht Show 2026 έχει επισήμως ξεκινήσει.



Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής εκθετών, επισκεφθείτε το: www.olympicyachtshow.gr



SPONSORS & PARTNERS



Grand Sponsor: EKO



Venue Partner: OLYMPIC MARINE



Gold Sponsors: KORONAKIS SA, AZ HELLAS - AZIMUT YACHTS



Silver Sponsors: ATALANTA MARINE, FOUNTAINE PAJOT GREECE, DUFOUR, HAMER, SELENE YACHTS, PAPPAS YACHTS



Bronze Sponsors: SYNERGY YACHT SALES & CONSULTING, MAKAI POWER CATAMARANS



Supporters: D.K. FOTINAKIS, FURUNO



Strategic Partners: E.EN.E, COMMUNAUTE HELLENIQUE DE MONACO, CEO CLUBS GREECE, PANAS GROUP, ATHENS RIVIERA FORUM

Premium Spirit Partner: APEROL



Premium Apparel Partner: BROOKS BROTHERS



Premium Sportswear Partner: DIMITRIADIS ACTION & LIFESTYLE DISTRIBUTION



Sustainable Luxury Partner: μ. ARTISAN WATER



Luxury Living Partner: EcoFire



Official Media Sponsor: SKAI TV



Media Sponsor: NOVA



Official Magazine: SKIPPER ONDECK



Media Partners: ARTECNIKO, EPIXEIRO.GR



International Press Office: SAND PEOPLE COMMUNICATION

Πηγή: skai.gr

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