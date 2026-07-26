Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (24 Ιουλίου) στις Αρχές, όταν 30χρονος άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν εισήλθε στις γραμμές του Μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ προς τον σταθμό Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:25 και η παρουσία του στις σιδηροδρομικές γραμμές προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών. Στο σημείο έφτασε η Άμεση Δράση και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε.

Ο ίδιος, ο οποίος συνελήφθη για παρακώληση συγκοινωνιών, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.

Πηγή: skai.gr

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