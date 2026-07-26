Κακλαμάνης προς Εθνική Πόλο: Υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφή

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Σίδνεϋ, επί της Ουγγαρίας, δήλωσε:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Με την αγωνιστικότητα και το απαράμιλλο ομαδικό σας πνεύμα, υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφή γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων.

Η επιτυχία σας αποδεικνύει, ότι όταν εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο και αφοσίωση, μπορούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών αποτελεί κυριολεκτικά παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους στη χώρα μας, αφού βρίσκεται συνεχώς στα πιο υψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου αθλητισμού και δείχνει το δρόμο για το μέλλον.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε ξανά υπερήφανους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.