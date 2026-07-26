Νέα Ιωνία: Παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού και «ξάφριζαν» σπίτια

Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ, δύο μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας της ΓΑΔΑ.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 17 και 26 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 51χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ανήλικο, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα δήθεν προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, τον έπεισαν να τοποθετήσει χρήματα και χρυσαφικά στο σαλόνι του σπιτιού και να αφήσει την εξώπορτα ανοιχτή.

Λίγο αργότερα, οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στην οικία με μοτοσυκλέτα και ο 17χρονος εισήλθε στο σπίτι για να αφαιρέσει τα τιμαλφή. Ωστόσο, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχαν σπεύσει στο σημείο έπειτα από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα κράνος μοτοσυκλέτας, δύο κινητά τηλέφωνα, μία μαύρη τσάντα πλάτης, το χρηματικό ποσό των 735 ευρώ, καθώς και η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.

Η προανακριτική έρευνα έχει εξιχνιάσει μέχρι στιγμής δύο περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Νέα Ιωνία και Αγία Παρασκευή, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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