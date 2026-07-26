Εθνική: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ. την ώρα στα Μέγαρα

Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού που κινούνταν με ταχύτητα 208 χλμ./ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός καταγράφηκε από συσκευή radar να κινείται με 208 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά 78 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 130 χλμ./ώρα για το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, καθώς η υπερβολική ταχύτητα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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