Καταδίωξη από Κορινθία έως Αντίρριο: Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Δικογραφία για κλοπή, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών, σχηματίστηκε με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου σε βάρος του οδηγού που ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί σε κλοπή στα Μέγαρα, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των Αρχών για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη κατά την οποία παραλίγο να παρασύρει αστυνομικούς.

Οι σκηνές που παρέπεμπαν σε... αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με την επεισοδιακή καταδίωξη να ξεκινά από την Κορινθία και ολοκληρώνεται στο Αντίρριο.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, εισήλθε ανάποδα στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σπάζοντας τις προστατευτικές μπάρες, ενώ στη συνέχεια εμβόλισε δύο περιπολικά της Αστυνομίας. Προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, οι αστυνομικοί φέρεται να πυροβόλησαν στα ελαστικά του στο Αντίρριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Παρά την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, ο δράστης κατάφερε να βγει από αυτό και να τραπεί σε φυγή πεζός.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.