Λεβαδειακός: Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σουτ

Σημαντική ενίσχυση για τον Λεβαδειακό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντριάν Σουτ, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία του γραμμή.



Ο 27χρονος Ρουμάνος υπέγραψε με την ομάδα της Λιβαδειάς, ως δανεικός από την Αλ-Αΐν, πρωταθλήτρια ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με σκοπό να ο Ηλίας Χαραλάμπους να έχει στα χέρια του ένα σπουδαίο εργαλείο για το κέντρο του γηπέδου.

Ο Σουτ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες στη Στεάουα Βουκουρεστίου και για άλλους έξι στα Εμιράτα, καταγράφοντας συνολικά 43 εμφανίσεις με τρία γκολ και δύο ασίστ.



Πλέον θα λογίζεται ως ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:



«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου ποδοσφαιριστή Αντριάν Σουτ.

Ο 27χρονος (30/4/1999) μέσος έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού από την Αλ Αΐν, πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκεί μετακόμισε με μεταγραφή τον Γενάρη του 2026 και στέφθηκε πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν, αλλά και Κυπελλούχος, μετρώντας 14 συμμετοχές και 1 γκολ.



Ενεργό μέλος της εθνικής Ρουμανίας (8 συμ.), πριν φύγει από την πατρίδα του κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και δύο Super Cup (2024, 2025) με την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB) της οποίας αποτέλεσε βασικότατο μέλος για 5,5 χρόνια, ενώ δύο φορές ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στην χώρα του (2022-23, 2024-25).



Έχει αγωνιστεί επιπλέον στις Ακαντέμικα Κλιντσένι, Παντούρι Τάργκου και Τάργκου Μούρες από την οποία και αναδείχθηκε, μετρώντας συνολικά 194 συμμετοχές (19 γκολ, 14 ασίστ) στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας, αλλά και 39 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στις διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League) με την Στεάουα.



Αντριάν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!



Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

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