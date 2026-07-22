Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το Μουντιάλ του 2026 που διεξήχθη στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού ολοκληρώθηκε και η FIFA παρουσίασε την κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης.

Το σχήμα είναι σε διάταξη 4-3-3 και περιλαμβάνει εκπροσώπους από επτά εθνικές ομάδες, με την πρωταθλήτρια Ισπανία και τη Γαλλία που τερμάτισε στην τέταρτη θέση να έχουν την πιο έντονη παρουσία:

Η 11άδα που επέλεξε η FIFA

Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι)

Πέδρο Πόρο (Ισπανία)

Λισάντρο Μαρτίνεζ (Αργεντινή)

Νταγιότ Ουπαμεκανό (Γαλλία)

Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)

Ρόδρι (Ισπανία)

Μίκαελ Ολίζε (Γαλλία)

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)

Πηγή: skai.gr

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