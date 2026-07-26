Tasnim: Δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη στο Στενό του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη αφού εγκατέλειψε τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει και εγκρίνει η Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων, από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Μέχρι στιγμής, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι, εάν τα πλοία παρεκκλίνουν από τη διαδρομή που έχει καθορίσει η Τεχεράνη, θα υποστούν τις συνέπειες.

Παλαιότερα, όταν οι Φρουροί της Επανάσταση ακινητοποιούσαν ή πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε ορισμένα πλοία, εξέδιδαν ανακοινώσεις στις οποίες ανέφεραν ότι τα πλοία που επιχειρούσαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ έπρεπε να βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με τις ιρανικές αρχές και να ακολουθούν τις διαδρομές που είχαν καθοριστεί από αυτές.

Πηγή: skai.gr

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