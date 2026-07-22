Τραμπ: Θέλει τον Τζάνι Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Την υποψηφιότητα του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ φέρεται να επιθυμεί να προωθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο 56χρονος παράγοντας του ποδοσφαίρου ανέπτυξε στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διεξαγωγής του Μουντιάλ. Πηγή που βρίσκεται κοντά στον Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού σε ολόκληρο τον κόσμο» και διαθέτει ιδιαίτερη ικανότητα να ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους και χώρες.

Ο επόμενος γενικός γραμματέας θα επιλεγεί για να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση στο τέλος του έτους. Για να εκλεγεί ο Ινφαντίνο, θα χρειαστεί αρχικά τη στήριξη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο, και στη συνέχεια την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο πρόεδρος της FIFA ενδιαφέρεται πραγματικά για τη θέση ή εάν έχει συζητήσει το ενδεχόμενο με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, φέρεται να θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο για μία διαφορετική υποψηφιότητα, καθώς δεν έχει εντυπωσιαστεί από τα πρόσωπα που έχουν ήδη εμφανιστεί στο προσκήνιο.

Υποστηρικτές της ιδέας επισημαίνουν ότι υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στους δύο ρόλους, καθώς ο επικεφαλής του ΟΗΕ καλείται να συνεργάζεται με 193 κράτη-μέλη, ενώ η FIFA περιλαμβάνει 211 εθνικές ομοσπονδίες. Θεωρούν, μάλιστα, ότι η εμπειρία του Ινφαντίνο στη διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε διπλωματικό επίπεδο.

Ο Ινφαντίνο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, με τη σχετική διαδικασία να είναι προγραμματισμένη για τον προσεχή Μάρτιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το δημοσίευμα και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.