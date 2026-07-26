Αχαρνές: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε karambit, αεροβόλο και κάνναβη σε σπίτι 22χρονου

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 23ης Ιουλίου στις Αχαρνές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μαχαίρι τύπου karambit, αεροβόλο όπλο, μεταλλικό κυτίο με πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο τρίφτες, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Ο 22χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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